Los videos de la brutal pelea en un boliche que terminó con un muerto y 4 patovicas detenidos

asesinato-san-miguel-boliche-patovicas3 Tras la pelea fatal, el boliche quedó clausurado.

El motivo de la pelea en el boliche

Al serles negada la entrada, ya que estaba cerrando el boliche, se inició una discusión con el personal de seguridad privada, que derivó en una pelea en la vereda.

Durante el enfrentamiento con los patovicas del lugar, un hombre de 51 años recibió golpes por parte del personal, hecho que está bajo investigación judicial. Luego cayó al piso y falleció aparentemente producto de la golpiza que recibió.

Embed Sutton: Así fue la pelea entre un grupo de forajidos y patovicas que terminó con un muerto en San Miguel. https://t.co/SCMMh5gZdY pic.twitter.com/iy7ZItvELa — SM Noticias (@SMnoticias) March 22, 2026

El informe inicial realizado al cuerpo de la víctima determinó que el deceso pudo producirse por asfixia mecánica, por lo que se ordenó la detención de cuatro patovicas que estaban esa noche, de 22, 36, 49 y 50 años, respectivamente.

La fiscalía interviniente ordenó la aprehensión de cuatro miembros del personal de seguridad del bar por su presunta participación en los hechos y podrían ser imputados por la muerte en las próximas horas.

Tras la pelea fatal, el reducto se encuentra clausurado y está interviniendo la Policía Científica de la fuerza bonaerense.