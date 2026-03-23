Los videos de la brutal pelea en un boliche que terminó con un muerto y 4 patovicas detenidos

Nuevamente, la violencia dijo presente en el ámbito de los boliches. Una feroz pelea que se desató en la madrugada del domingo en un local ubicado en Buenos Aires terminó con la muerte de un joven y la detención de 4 patovicas. Tras el hecho, se conocieron los videos sobre el conflicto.
El hombre de 51 años fue asesinado en la madrugada de ayer tras una pelea en la puerta de un boliche de la localidad bonaerense de San Miguel y por el hecho hay cuatro "patovicas" detenidos. Fuentes policiales revelaron que el hecho se produjo en el boliche Sutton.
Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 4, cuando la víctima, identificada como Alexis Oscar Rogers, llegó al lugar junto a otras dos personas (un joven de 23 años, que sería su hijo, y otro hombre de 46 años) con la intención de ingresar.
El motivo de la pelea en el boliche
Al serles negada la entrada, ya que estaba cerrando el boliche, se inició una discusión con el personal de seguridad privada, que derivó en una pelea en la vereda.
Durante el enfrentamiento con los patovicas del lugar, un hombre de 51 años recibió golpes por parte del personal, hecho que está bajo investigación judicial. Luego cayó al piso y falleció aparentemente producto de la golpiza que recibió.
El informe inicial realizado al cuerpo de la víctima determinó que el deceso pudo producirse por asfixia mecánica, por lo que se ordenó la detención de cuatro patovicas que estaban esa noche, de 22, 36, 49 y 50 años, respectivamente.
La fiscalía interviniente ordenó la aprehensión de cuatro miembros del personal de seguridad del bar por su presunta participación en los hechos y podrían ser imputados por la muerte en las próximas horas.
Tras la pelea fatal, el reducto se encuentra clausurado y está interviniendo la Policía Científica de la fuerza bonaerense.