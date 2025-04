Los errores más comunes que deberías evitar con tu planta de Buganvilla

Esta planta requiere cuidados básicos, pero hay algunos errores que el jardinero debería evitar.

Según los expertos de Do it yourself, a pesar de que son plantas tropicales, el exceso de agua podría resultar perjudicial. Tiene raíces delicadas, por lo que el agua estancada provocaría pudrición.