Los números con más chances de salir en el Telekino según la Inteligencia Artificial

Al consultar a dos de los modelos de IA más avanzados del momento, Gemini 3.6 Flash de Google y ChatGPT-5-6 Luna de OpenAI, ambas herramientas analizaron los datos históricos de los sorteos y coincidieron en que determinados cartones suelen registrar estadísticas de frecuencia sensiblemente más altas en distintos períodos evaluados.

Los números más frecuentes según la Inteligencia Artificial

Aunque cada bola dentro del bolillero tiene matemáticamente las mismas probabilidades de ser extraída en cada jugada, las estadísticas pasadas muestran que ciertas cifras se repiten más que otras.