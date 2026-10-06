El azar siempre genera fascinación y la búsqueda de patrones para predecir los resultados de las loterías es tan antigua como los propios juegos de mesa. Con el avance de la tecnología, miles de apostadores en Argentina han comenzado a consultar a las herramientas de Inteligencia Artificial para intentar descifrar cuáles son los números con mayores probabilidades de salir en el próximo sorteo del Telekino.
Los números con más chances de salir en el Telekino según la Inteligencia Artificial
Modelos avanzados de IA como Gemini y ChatGPT-5-6 Luna cruzaron datos para predecir las cifras más frecuentes del Telekino
Al consultar a dos de los modelos de IA más avanzados del momento, Gemini 3.6 Flash de Google y ChatGPT-5-6 Luna de OpenAI, ambas herramientas analizaron los datos históricos de los sorteos y coincidieron en que determinados cartones suelen registrar estadísticas de frecuencia sensiblemente más altas en distintos períodos evaluados.
Los números más frecuentes según la Inteligencia Artificial
Aunque cada bola dentro del bolillero tiene matemáticamente las mismas probabilidades de ser extraída en cada jugada, las estadísticas pasadas muestran que ciertas cifras se repiten más que otras.
Gemini 3.6 Flash
Según el modelo de Google, existen ocho números clave que han registrado las mayores tasas de aparición en los balances históricos del juego:
- 03
- 07
- 10
- 11
- 15
- 18
- 21
- 23
ChatGPT-5-6 Luna
Por su parte, la Inteligencia Artificial desarrollada por OpenAI entregó un listado más amplio con las cifras que con mayor frecuencia han integrado la combinación ganadora de 15 aciertos:
- 01, 05, 07, 09, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 y 24