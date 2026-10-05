Un estudio afirma que 7 de cada 10 argentinos usan o piensan usar IA para administrar su dinero

Según el relevamiento, el 83% de los encuestados ya utilizó alguna vez un asistente de IA: el 43% lo hace con frecuencia y el 40%, en algunas ocasiones. Hasta ahora, sus principales usos están vinculados al trabajo o estudio (61%) y a resolver dudas cotidianas (59%).

En las finanzas, el interés también es significativo: el 24% ya utiliza IA para organizar su dinero y otro 47% asegura que le gustaría hacerlo. Además, el 81% considera que esta tecnología transformará la manera en que las personas manejan sus finanzas.