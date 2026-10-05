La inteligencia artificial empieza a ocupar un lugar cada vez más importante en la relación de los argentinos con su dinero. Una encuesta realizada entre 900 usuarios de todo el país, reveló que el 71% ya utiliza IA para organizar sus finanzas o tiene interés en comenzar a hacerlo.
Un estudio afirma que 7 de cada 10 argentinos usan o piensan usar IA para administrar su dinero
Una encuesta reveló que el 71% de los argentinos ya usa IA o quiere incorporarla para organizar sus finanzas
Según el relevamiento, el 83% de los encuestados ya utilizó alguna vez un asistente de IA: el 43% lo hace con frecuencia y el 40%, en algunas ocasiones. Hasta ahora, sus principales usos están vinculados al trabajo o estudio (61%) y a resolver dudas cotidianas (59%).
En las finanzas, el interés también es significativo: el 24% ya utiliza IA para organizar su dinero y otro 47% asegura que le gustaría hacerlo. Además, el 81% considera que esta tecnología transformará la manera en que las personas manejan sus finanzas.
El dato surge junto con el relanzamiento de Mago, el asistente personal de Mercado Pago que utiliza inteligencia artificial para ayudar a los usuarios a gestionar su dinero desde la aplicación.
Inteligencia artificial para las finanzas personales
En este contexto, el asistente personal incorporó nuevas funciones para analizar consumos y pagar la tarjeta de crédito, descubrir beneficios activos y recibir alertas sobre variaciones en el precio del dólar MEP. Todo puede realizarse dentro de una misma conversación.
La seguridad aparece como una de las principales preocupaciones: el 75% la considera un factor clave para adoptar estas herramientas.
En pocas palabras
- Argentinos e IA: el 71% de los argentinos usa IA o planea usarla para sus finanzas.
- Uso actual: el 83% usó asistentes de IA, principalmente para trabajo, estudio y dudas cotidianas.
- Finanzas personales: un 24% ya aplica IA en sus finanzas, y el 47% está interesado en hacerlo.