Kidman y Cruise.jpg

Los inusuales cometarios que hizo Nicole Kidman sobre su exmarido Tom Cruise y Stanley Kubrick

Aunque Nicole Kidman rara vez comparte información sobre su relación pasada con la estrella de "Misión Imposible". Sin embargo, recipiente la actriz comento que Kubrick estaba explorando la dinámica íntima en el vínculo de ambas estrellas, y cómo eso podía trasladarse a la pantalla.

Nicole Kidman explicó la relación que mantenía con el director y declaro que "También hay algo en esa ecuación sobre ser mujer", continuo. "Y a Stanley le gustaban las mujeres. Tenía una relación diferente con Tom Cruise. Trabajaron más juntos en su personaje".

Kubrick.avif

En cuanto a la vida de pareja en los años de filmación, la aclamada actriz consenso que "Rodamos la película durante dos años. Teníamos dos hijos y vivíamos en una caravana en el estudio, principalmente, haciendo espaguetis porque a Stanley le gustaba comer con nosotros a veces. Estábamos trabajando con el mejor cineasta y aprendiendo sobre nuestras vidas y disfrutando de ellas en el set".

El inminente divorcio entre Tom Cruise y Nicole Kidman

También comento que: "Después de esas escenas, solíamos ir a correr karts. Alquilábamos un lugar y salíamos a correr a las 3 de la mañana. No sé qué más decir. Tal vez no tengo la capacidad de mirar atrás y analizarlo. O no estoy dispuesta a hacerlo".

Estrenada a mediados de 1999, Ojos bien cerrados fue uno de los lanzamientos más importantes de ese año, y no solo el último film del realizador, sino la última vez que Nicole Kidman y Tom Cruise compartieron pantalla. Poco tiempo después, ambos se divorciaron.