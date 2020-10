Los hermanitos Kruk ya tienen sus Estrellas Amarillas

A días del cumpleaños de su hija Abril, Ángel no estuvo solo en la Costanera, lo acompañó la mamá de los chicos, de la que está separado, y lo acompañaron también personal de los Bomberos Voluntarios de la dotaciones de Capital y Tupungato, donde Kruk es aspirante.

La iniciativa de un papá

"Vamos a destapar los carteles de Estrellas Amarillas Mendoza, que son carteles que mandé a construir, homologados como corresponde, con los nombres de Agustín y Abril. Puse uno en la mano que va hacia el (la Rotonda) Avión, donde el Fairlane "se los llevó puestos"; y el otro en la mano que va hacia Ciudad, donde cayó Agustín, ya que el choque lo despidió casi hasta la otra punta del puente.", dijo Ángel Kruk.

"La convocatoria es para refrescar un poco esto. Hoy se cumple un año y 10 meses del accidente. El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tupungato, que fue el primero en hacerse carne con este tema de las estrellas amarillas, y esta vez se a suman también los bomberos de Capital en la pintada", explicó Kruk.

"Quiero sumar a todos los cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia, para que todos sean parte de la (la ONG) Estrellas Amarillas, esa es mi lucha, siempre, por mis hijos", declaró Ángel.

Las acciones legales del caso y la "Ley Kruk"

"Vamos a pedir una prórroga de seis meses más para que el único detenido del caso, (José Osvaldo ) Cassia siga preso. ¿Por qué queremos que siga preso? -Voy a hablar con honestidad, no tengo pelos en la lengua y no me callo nada. Queremos que el juicio sea presencial. Porque si no tenemos lo que pasó en el caso Alan Villouta (el empresario Alejandro Verdenelli recibió una pena excarcelabre y quedó en libertad), donde les prometieron el puente en La Barraca, y Cornejo no hizo nada; prometieron que iba a ser juicio por jurado, y esto es algo que no existe para accidentes viales. Lo que estoy preparando, con diputados, es la Ley Kruk", disparó el papá de los malogrados niños.

"La Ley Kruk indicará, que todo aquel que mate alcoholizado al volante, sea imputado bajo la carátula de homicidio simple con dolo eventual, no culposo. Lo quiero llevar primero como ley a nivel provincia, y luego a nivel nacional", detalló Ángel, que agregó: "Yo no tengo nada contra el que quiera tomar, tengo muy buena relación con la gente de la COVIAR y José Zuccardi, pero que si lo hace no maneje".

"En esto estoy sin mis antiguos abogados, que se bajaron y no quisieron participar del proyecto de ley, ya que según el cliente, sacan a uno que manejó alcoholizado, y en otros casos piden la ley contra el alcohol. Les dije, si no va a haber ética profesional, yo no los quiero. Les pedí la renuncia y ahora tengo dos abogados nuevos", explicó Kruk.

"A mis hijos no me los va a devolver nadie, por más que quiera, la los hijos no los tenemos atados; son de la vida. Hago catarsis en mi vida y trato de ayudar a todo el mundo. Estoy haciendo el curso de bombero, ayudo a los merenderos, busco siempre mejorar la vida de los demás", concluyó el bonaerense radicado en Mendoza desde hace dos años.