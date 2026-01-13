Los dos países de América del Sur que son los mayores productores de cobre del planeta Tierra

Su capacidad de conducir electricidad, resistir la corrosión y transformarse en diversas aleaciones lo ha hecho indispensable desde tiempos antiguos hasta la era moderna. Te contamos los dos países de América del Sur que los mayores productores del mundo.

En América del Sur, el cobre late bajo la tierra como un tesoro ancestral. Chile, líder mundial, produce más de 5 millones de toneladas al año, con minas gigantes como Escondida y Chuquicamata que parecen ciudades subterráneas.