Los dos países de América del Sur que son los mayores productores de cobre del planeta Tierra

El cobre es uno de los metales más antiguos y valiosos para la humanidad. En América del Sur, no solo es un recurso económico fundamental, sino también un testigo de la historia, la tecnología y el desarrollo de las civilizaciones que habitaron el continente.
Su capacidad de conducir electricidad, resistir la corrosión y transformarse en diversas aleaciones lo ha hecho indispensable desde tiempos antiguos hasta la era moderna. Te contamos los dos países de América del Sur que los mayores productores del mundo.
En América del Sur, el cobre late bajo la tierra como un tesoro ancestral. Chile, líder mundial, produce más de 5 millones de toneladas al año, con minas gigantes como Escondida y Chuquicamata que parecen ciudades subterráneas.
Perú lo sigue de cerca, con minas como Cerro Verde y Antamina, aportando casi un tercio de la producción global. Este metal, conductor de electricidad y base de energías renovables, conecta la riqueza mineral con la vida cotidiana del planeta. Desde los incas hasta la modernidad, el cobre sigue siendo el hilo rojo que une historia, trabajo humano y desarrollo tecnológico.
Los mayores productores de cobre del mundo
- Chile: esconden minas gigantes donde el cobre late bajo la tierra como un tesoro ancestral.
- República Democrática del Congo: sus ricas reservas minerales aportan más de tres millones de toneladas, conectando la riqueza de su suelo con la vida industrial del mundo.
- Perú: cerca de tres millones de toneladas emergen de sus montañas y minas históricas, uniendo tradición y modernidad en cada veta de cobre.
- China: más de un millón y medio de toneladas impulsan su industria, transformando el metal en energía y tecnología.
- Estados Unidos: con alrededor de un millón de toneladas, cierra el quinteto de gigantes, llevando el cobre desde la tierra hasta la vida cotidiana global.