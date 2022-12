Los comercios del centro abrirán con normalidad y los bancos atenderán hasta las 12

►TE PUEDE INTERESAR: Suarez dio marcha atrás y este martes habrá actividad normal en toda la provincia, hay micros y clases normales

Adrián Alín, titular de la CECITyS aseguró que los comerciantes no están en condiciones de desaprovechar un día de ventas tan cercano a la fiesta de Navidad, más con el cobro del aguinaldo en la mayoría de los sectores.

Además, dijo que, si bien no acatarán el feriado impuesto por el presidente Alberto Fernández, los empleadores deberán pagarlo como tal, es decir con pago doble o devolución del día.

"El trabajador entiende la situación que las ventas no están bien, que no se alcanza a pagar el sueldo, el aguinaldo y las vacaciones. Muchos son francos compensatorios", explicó Alín.

Fin de Temporada - Comercios - Vidrieras (1).jpg Para aprovechar las ventas de fin de año, los comerciantes atenderán este martes en los horarios de siempre. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Fernando Ligorria, titular del Centro de Empleados de Comercio (CEC), indicó en un comunicado: "Luego de conocerse el Decreto Nacional que establece que el 20 de diciembre es feriado nacional para que todos los argentinos puedan celebrar el triunfo de la Selección Argentina, y recibir al plantel que llegará al país esta madrugada, el Centro Empleados de Comercio (CEC) Mendoza informa que el día martes tiene las características remunerativas como establece la legislación laboral vigente".

Además, sostuvo que el trabajador tiene la potestad de asistir o no a prestar sus servicios. "Si asiste, cobra el día más una cantidad igual. Si no asiste, no puede ser sancionado y cobra como un día normal".

Bancos con horario casi normal

Sergio Giménez, titular de la Bancaria en Mendoza, indicó que todas las entidades bancarias de la provincia atenderán de 8 a 12, una hora menos al funcionamiento de todos los días.

En este caso, las entidades bancarias estaban excluidas del decreto del feriado, y el Banco Central solo dispuso una reducción horaria, por lo que para los empleados no cuenta como un día feriado, y el cobro será como el de un día habitual.

