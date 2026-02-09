Los 75 países que figuran en la lista negra de Estados Unidos

Estados Unidos decidió suspender, de manera indefinida, la entrega de visas de inmigrante a todas aquellas personas que sean oriundas de algunos de los países que forman parte de una lista confeccionada por el gobierno de Donald Trump.
Según explicaron desde la gestión de Trump, esta nueva lista está compuesta por 75 países y la prohibición de entrega de visas es parte de la lucha de su gobierno contra la inmigración.
En la lista de países en donde se suspende la entrega de visas de inmigrante para ingresar a Estados Unidos hay algunas sorpresas, como la de Brasil, una de las economías más fuertes en el mundo y la más poderosa en América Latina.
La medida tomada por Estados Unidos afecta las visas de inmigrante, pero también aquellas destinadas al empleo en Estados Unidos. Sin embargo, quedan excluidas aquellos que son de estudiantes o turistas, explicaron desde el gobierno de Donald Trump.
Esta suspensión de entrega de visas comenzó a regir desde el 21 de enero. "El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar inelegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense", dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, este miércoles.
"El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos inmigratorios para evitar el ingreso de extranjeros que recurrirían a ayudas sociales y beneficios públicos", manifestaron.
Según el mismo comunicado, la entrega de visas para ingresar a Estados Unidos se suspende, de manera indefinida, en los siguientes países.
- Afganistán
- Albania
- Antigua y Barbuda
- Argelia
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bahamas
- Bangladesh
- Barbados
- Belice
- Bielorrusia
- Birmania
- Bosnia
- Brasil
- Bután
- Cabo Verde
- Camboya
- Camerún
- Colombia
- Congo
- Costa de Marfil
- Cuba
- Dominica
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Fiji
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Granada
- Guatemala
- Guinea
- Haití
- Irak
- Irán
- Jamaica
- Jordania
- Kazajistán
- Kirguistán
- Kosovo
- Kuwait
- Laos
- Líbano
- Liberia
- Libia
- Macedonia
- Marruecos
- Moldavia
- Mongolia
- Montenegro
- Nepal
- Nicaragua
- Nigeria
- Pakistán
- República del Congo
- Ruanda
- Rusia
- San Cristóbal y Nieves
- San Vicente y las Granadinas
- Santa Lucía
- Senegal
- Sierra Leona
- Siria
- Somalia
- Sudán
- Sudán del Sur
- Tailandia
- Tanzania
- Togo
- Túnez
- Uganda
- Uruguay
- Uzbekistán
- Yemen
Algunos de estos países ya figuraban en listas anteriores, pero en otros casos, la suspensión de visas de inmigrante para ingresar a Estados Unidos comenzará a regir desde el 21 de enero.