Los 3 rituales navideños de Pitty, la numeróloga para Nochebuena

Segundo ritual de Nochebuena de Pitty La Numeróloga

El perfume de la protección femenina. Este ritual busca conectar con el linaje y la fuerza de las mujeres de tu vida (madres, abuelas o tías). Tomá un frasco de colonia o perfume y colocá debajo (o dentro) un papel donde hayas dibujado o escrito el nombre de esa mujer que fue tu guía. Dejá el frasco bajo el arbolito toda la noche de Navidad. A partir del 25, usalo como un "amuleto" diario de protección y apertura de caminos. Incluso uedes usar la colonia.

Tercer ritual de Nochebuena de Pitty La Numeróloga

El agua es un elemento conductor de energía. Pitty recomienda este método para quienes buscan claridad absoluta en sus metas. Llená un vaso con agua y, mentalmente, "grabá" en ella un deseo concreto (recordá: menos es más, sé específico). Dejá el vaso bajo el árbol de Navidad durante toda la noche. Al día siguiente, descartá el agua o regá una planta, sellando así el compromiso con tu deseo.

El consejo de Pitty: "No se trata solo del objeto, sino de la ceremonia y la conexión con uno mismo durante esa noche única".