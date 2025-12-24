Los 3 rituales navideños de Pitty, la numeróloga para Nochebuena

En sus redes sociales Pitty la numeróloga lo planteó así: "La Nochebuena es un portal energético para renacer, de conexión profunda con el universo, con nuestros deseos íntimos y la energía de quienes nos preceden. Numerología que invita a creer.
La famosa numeróloga, que tiene casi un millón de seguidores solamente en Instagram compartió tres rituales simples para realizar en esta Nochebuena y Navidad y prepararse para el nuevo ciclo que comienza.
Primer ritual de Nochebuena de Pitty La Numeróloga
Si buscás manifestar algo puntual (amor, salud o trabajo), este ritual es el indicado. Solo necesitás un papel, un lápiz y una vela. Luego dibujá un corazón en el papel y escribí dentro tu deseo más profundo. Al lado, encendé una vela blanca o rosa. La clave es visualizar con emoción que ese pedido ya es una realidad anhelada mientras la luz ilumina tu intención.
Segundo ritual de Nochebuena de Pitty La Numeróloga
El perfume de la protección femenina. Este ritual busca conectar con el linaje y la fuerza de las mujeres de tu vida (madres, abuelas o tías). Tomá un frasco de colonia o perfume y colocá debajo (o dentro) un papel donde hayas dibujado o escrito el nombre de esa mujer que fue tu guía. Dejá el frasco bajo el arbolito toda la noche de Navidad. A partir del 25, usalo como un "amuleto" diario de protección y apertura de caminos. Incluso uedes usar la colonia.
Tercer ritual de Nochebuena de Pitty La Numeróloga
El agua es un elemento conductor de energía. Pitty recomienda este método para quienes buscan claridad absoluta en sus metas. Llená un vaso con agua y, mentalmente, "grabá" en ella un deseo concreto (recordá: menos es más, sé específico). Dejá el vaso bajo el árbol de Navidad durante toda la noche. Al día siguiente, descartá el agua o regá una planta, sellando así el compromiso con tu deseo.
El consejo de Pitty: "No se trata solo del objeto, sino de la ceremonia y la conexión con uno mismo durante esa noche única".