Los 3 errores que puedes cometer con tu pasaporte y que impedirán el ingreso a Estados Unidos

Aunque sea algo lógico, miles de personas no verifican que sus datos personales sean exactos en el pasaporte. Desde un cambio accidental en una ‘S’, ‘C’, ‘Z’ hasta un apellido de matrimonio o divorcio, todo debe chequearse para que autoridades no impidan el ingreso a Estados Unidos.

Todos los datos deben coincidir no solo con el pasaporte, sino también con la información de los boletos y también de otros documentos oficiales.

pasaporte.jpg Revista estos detalles en tu pasaporte.

Menos de cuatro páginas en blanco

El pasaporte para ingresar a Estados Unidos debe tener, al menos, cuatro hojas en blanco. Estas son necesarias para sellar ingreso y egreso del país. Allí también se colocan visas o autorizaciones electrónicas de viaje. En caso de que no queden hojas en blanco o sean 2 o 3, autoridades de migración podrán retener el documento y negarte la entrada a Norteamérica.

pasaporte estados unidos.jpg Estos errores impedirán el ingreso a Estados Unidos.

Validez mínima de 3 a 6 meses

Otro de los errores frecuentes es no verificar la fecha de vencimiento del pasaporte. En concreto, las autoridades migratorias exigen que el documento tenga una validez mínima de 3 a 6 meses a partir de la fecha de ingreso a Estados Unidos. Si no sucede, autoridades migratorias no te dejarán ingresar al país.

¿Qué sucede si intento ingresar a Estados Unidos con el pasaporte dañado?

Más allá de estos tres errores frecuentes, es necesario contar con el pasaporte en óptimas condiciones. Este documento no puede estar dañado con desgarros, marcas de agua o humedad, etiquetas no oficiales en la página de datos (como stickers colocados por un niño) y páginas arrancadas. En cualquiera de los casos, no podrás ingresar a Estados Unidos.