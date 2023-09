Llega Mendoza Fashion Week 2023: todo lo que tenés que saber del desfile de moda más importante de la provincia

Las marcas que este año desembarcan con su colección son Jazmin Chebar, Tucci, Portsaid, Ver, Pato Pampa, Silenzio, Eva Miller, Knauer, Bowen, Tascani, y los dos ganadores del Semillero edición 2022: Laureano Labriego y Danelo.

Tal como sucedió en el Trendy Week, al finalizar el desfile los invitados podrán dirigirse a cada uno de los locales de las marcas participantes a disfrutar de un cóctel exclusivo, con barras de tragos, música en vivo y descuentos especiales.

MFW 2023.jpg El exclusivo evento tendrá lugar en Cinépolis y contará con la presencia de reconocidos influencers y referentes de la moda mendocina serán testigos del encuentro.

La producción integral del evento será realizada por Omar Escales. La producción de moda será tarea de María Eugenia Paolantonio y el make up y estilismo estará a cargo de Mucho Peluquería.

Mientras tanto, Hotel y Casino Cóndor de Los Andes Hotel, Diario Los Andes y Estilo, Get The Look, Mucho Peluquería acompañarán la propuesta como sponsors.

Para cerrar la fiesta de la moda y como novedad para recibir la primavera, Mendoza Shopping junto a la productora de Dj Fabu planifican un espectáculo que promete hacer vibrar la estación con música en vivo, cóctel y fashionistas. La cita, en modo sunset, será el 21 de septiembre, de 19 a 01 am en la playa subterránea del mall.

El evento es privado con venta de entradas, las cuales pueden obtenerse en www.showstickets.ar