Quienes padecen lengua ardiente pueden llegar a sentir una sensación de ardor, picor o escozor en las distintas partes de la cavidad oral. Además, se siente una alteración de los sabores, sintiendo la mayoría de los alimentos amargos.

La boca se siente seca, y también puede presentarse un entumecimiento lingual, acompañado de cierta sensación de hormigueo.

Lengua ardiente 3 Lengua ardiente y con ampollas.

¿Cómo cuidar o tratar una lengua ardiente?

Si experimentas algunos de los signos mencionados previamente, te aconsejamos acudir a tu dentista de confianza. Un remedio casero es hacer enjuagues con agua y sal o con un colutorio que tenga efectos analgésicos.

Es importante destacar que no existe un tratamiento único y efectivo empleado para curar la glosodinia. Sin embargo, en algunos casos se puede recetar un complemento vitamínico, pasando por un cambio en la dieta del paciente.

Por otro lado, hay que mantener la boca hidratada con agua (no consumir mate, té, mate cocido o cualquier otro líquido caliente), y se deben evitar los alimentos demasiado ácidos. Evita el consumo de alcohol y tabaco, ya que puede irritar la lengua y las mucosas.