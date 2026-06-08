"Le atravesó el músculo y le rompió un tendón": el surfista que sobrevivió al ataque de un tiburón

Alejo Santiñaque, un joven surfista de nacionalidad uruguaya que reside en Australia desde hace casi dos años, se encontraba flotando sobre su tabla en el agua, esperando el momento exacto para correr una ola. En ese instante de aparente calma, ocurrió lo peor: un tiburón apareció y mordió su pierna.
En una reacción instintiva que terminó salvándole la vida, el joven no dudó: en una fracción de dos segundos, comenzó a patear al tiburón con todas sus fuerzas utilizando su otra pierna, y así pudo liberarse.
"Me la llevé barata": las secuelas de la mordedura
Una vez en la arena, a la que llegó por supervivencia pura, sus amigos le brindaron los primeros auxilios antes de que llegara la ambulancia. Aunque logró salvar su vida, las heridas fueron de consideración: los dientes del animal le atravesaron la piel y el músculo, rompiéndole el tendón y dañándole los tejidos.
A pesar del duro proceso de recuperación que tiene por delante, la víctima se mostró sumamente agradecida desde el centro médico y reconoció que el desenlace pudo haber sido fatal: "Me la llevé barata", reflexionó.
Por otro lado, lo sorprendente en Alejo fue su reacción luego del hecho. Lejos de mostrar resentimiento con el tiburón o con lo ocurrido, el joven surfista utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de concientización ecológica.
Afirmó que no culpa en absoluto al tiburón, argumentando que el océano es el hábitat natural del animal y que los seres humanos somos simplemente visitantes en su entorno.
Los países con mayor cantidad de ataques de tiburones
1. Estados Unidos
- Total histórico: más de 1.600 ataques registrados.
- Zonas críticas: Florida (específicamente el condado de Volusia, conocido como la "capital mundial de los ataques de tiburones"), Hawái (islas de Maui y Oahu) y California.
La mayoría de los incidentes en el país no son fatales y están relacionados con mordeduras menores a bañistas o surfistas.
2. Australia
- Total histórico: más de 700 ataques reportados.
- Zonas críticas: Nueva Gales del Sur, Australia Occidental y Queensland.
A pesar de tener menos ataques que Estados Unidos, la proporción de encuentros con tiburones blancos suele ser mayor, lo que deriva en una incidencia más alta de ataques fatales.
3. Sudáfrica
- Total histórico: cerca de 350 ataques.
- Zonas críticas: las provincias de Cabo Oriental y Cabo Occidental.
Históricamente, ha tenido una gran población de tiburones blancos cerca de la costa, aunque las cifras anuales recientes de incidentes han disminuido.