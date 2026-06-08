"Le atravesó el músculo y le rompió un tendón": el surfista que sobrevivió al ataque de un tiburón

"Me la llevé barata": las secuelas de la mordedura

Una vez en la arena, a la que llegó por supervivencia pura, sus amigos le brindaron los primeros auxilios antes de que llegara la ambulancia. Aunque logró salvar su vida, las heridas fueron de consideración: los dientes del animal le atravesaron la piel y el músculo, rompiéndole el tendón y dañándole los tejidos.

A pesar del duro proceso de recuperación que tiene por delante, la víctima se mostró sumamente agradecida desde el centro médico y reconoció que el desenlace pudo haber sido fatal: "Me la llevé barata", reflexionó.

Por otro lado, lo sorprendente en Alejo fue su reacción luego del hecho. Lejos de mostrar resentimiento con el tiburón o con lo ocurrido, el joven surfista utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de concientización ecológica.

tiburones Australia es uno de los países con mayor cantidad de ataques de tiburones.

Afirmó que no culpa en absoluto al tiburón, argumentando que el océano es el hábitat natural del animal y que los seres humanos somos simplemente visitantes en su entorno.

Los países con mayor cantidad de ataques de tiburones

1. Estados Unidos

Total histórico: más de 1.600 ataques registrados.

más de 1.600 ataques registrados. Zonas críticas: Florida (específicamente el condado de Volusia, conocido como la "capital mundial de los ataques de tiburones"), Hawái (islas de Maui y Oahu) y California.

La mayoría de los incidentes en el país no son fatales y están relacionados con mordeduras menores a bañistas o surfistas.

2. Australia

Total histórico: más de 700 ataques reportados.

más de 700 ataques reportados. Zonas críticas: Nueva Gales del Sur, Australia Occidental y Queensland.

A pesar de tener menos ataques que Estados Unidos, la proporción de encuentros con tiburones blancos suele ser mayor, lo que deriva en una incidencia más alta de ataques fatales.

3. Sudáfrica

Total histórico: cerca de 350 ataques.

cerca de 350 ataques. Zonas críticas: las provincias de Cabo Oriental y Cabo Occidental.

Históricamente, ha tenido una gran población de tiburones blancos cerca de la costa, aunque las cifras anuales recientes de incidentes han disminuido.