Lautaro Martínez deberá indemnizar a una niñera mendocina a la que despidió y luego murió

Milagros Lizzola 2.png Milagros Lizzola tenía 27 años.

El descargo de Lautaro Martínez

El campeón mundial argentino escribió un descargo en las redes sociales. "Decidí guardar silencio por mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros. Pero no voy a permitir que ensucien a la mía. Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió", enfatizó.

Tal como informó Diario UNO, El matrimonio Lautaro Martínez-Agustina Gandolfo aseguró que se hicieron cargo de varios asuntos relacionados a los Lizzola, entre ellos pagar pasajes para que viajen a Italia, encontrar camas en el hospital y ayudar con el tratamiento.

"Tuvimos que convencer a la familia para que venga a cuidar a su hija porque se estaba muriendo. Después de darlo todo esperaron a que su hija se esté por morir y que no esté lucida, para intentar sacarnos dinero y aprovecharse de la situación", añadió.

lautaro-martinez.jpg El descargo de Lautaro Martínez en las redes.

Lo que dice la madre de Milagros

En diálogo con el programa "A la tarde" (América), Laura Lembo, la madre de Milagros, dio otra versión de los hechos.

"Agustina y Milagros cursaron toda la primaria juntas. En aquella época tuvimos mucho vínculo y ellas se fueron reencontrando con el tiempo", recordó.

También admitió que su hija había tenido antecedentes de cáncer y había pasado por un tratamiento de quimioterapia previo. "En 2018 estuvo con quimio y en 2021, cuando Milagros ya estaba recuperada, esta chica (en referencia a Agustina) le ofreció, dado que ella tenía estudios como maestra jardinera, que fuera a cuidar a su beba a Italia".

lautaro-martinez-agustina-gandolfo-1.jpg La familia de Lautaro Martínez junto a Milagros, la mendocina que luego murió.

En abril de 2021 la joven mendocina se trasladó al viejo continente para iniciar su nuevo empleo. "Allá llevaba una vida completamente normal, aunque en abril/mayo de 2022 se desencadenó el crecimiento de un tumor abdominal que le perforó el intestino", relató Lembo, quien dijo que antes de morir la chica le pidió que iniciara acciones legales contra Martínez y su pareja.

"Cuando yo viajé a Italia y a Milagros la llevaron a internar, Agustina me pagó el pasaje de ida. Llevábamos más de 1 mes de internación y mi hija les pidió que le mantuviesen el contrato laboral, de modo que ella pudiera cobrar un seguro hasta volverse a Argentina. Le contestaron que ya habían hablado con abogados y ahí se cortó la comunicación", dijo la mujer.