B. Me agobia un poco, prefiero los grupos pequeños.

C. Me siento completamente fuera de lugar.

image.png

¿Cómo reaccionas frente a los cambios en tu vida?

A. Me encantan los cambios, son oportunidades.

B. Me cuesta al principio, pero me adapto.

C. Los cambios me desestabilizan, prefiero la estabilidad.

¿Qué tipo de libros o películas preferís?

A. Aventuras, ciencia ficción, comedias.

B. Historias reales, drama, biografías.

C. Filosofía, espiritualidad, historia antigua.

¿Cómo te llevás con la tecnología?

image.png

A. Soy de los que prueban todas las apps nuevas.

B. La uso, pero no me obsesiona.

C. Me cuesta seguirle el ritmo, me quedo con lo básico.

¿Qué piensas acerca del tiempo libre?

A. Cuanto más diversión, mejor.

B. Me gusta aprovecharlo para crecer o descansar.

C. Prefiero el silencio, meditar o simplemente no hacer nada.

RESULTADOS del test sobre la edad de tu alma

Las preguntas que revelan cúal es la verdadera edad de tu alma respóndelas y lo descubrirás (1).jpg

Mayoría de A: Eres una persona con alma joven (0-30 años) Sos pura energía, curiosidad y ganas de vivir. Tu alma está en una etapa de descubrimiento, disfrutando cada experiencia sin prejuicios. Atraés a personas con tu entusiasmo, aunque a veces necesitás frenar para conectar con vos mismo.

Mayoría de B: Eres una persona con alma madura (30-60 años) Tenés equilibrio, criterio y una fuerte intuición. Tu alma ya atravesó aprendizajes clave y sabe cómo moverse en la vida. Buscas vínculos auténticos y actividades que te nutran de verdad. Eres el amigo al que todos consultan.

Mayoría de C: Persona con alma vieja (60+ años) Sentís que ya “estuviste acá antes”. Te interesa lo profundo, lo trascendental, y muchas veces preferís la soledad a las superficialidades del mundo moderno. Tu sabiduría impresiona, aunque a veces te sientás fuera de época. Quizás tu alma está en sus últimas vueltas antes de volver a casa.