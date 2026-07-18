¿Las especias de cocina se vencen? Cómo saber cuándo caducan y si es hora de tirarlas

¿Las especias de cocina se vencen?

Primero que nada, antes de saber cúál es la fórmula para identificar que una especie de cocina está vencida, todo el mundo debería conocer estos datos sobre los condimentos que se usan en las comidas:

Las especias no tienen fecha de vencimiento. Estos condimentos deshidratados no pueden hacer mal a la salud de las personas, a pesar de permanecer por un largo periodo guardados.

SÍ se puede estar ante una especia que, en su envase (sobrecito o frasco), advierta sobre una fecha de consumo preferente.

Si una especia se consume luego de una fecha recomendada, probablemente esta haya perdido sus propiedades organolépticas, o sea, lo que se puede percibir por medio de los sentidos (color, olor, textura, sabor, temperatura y sonido).

Si bien jamás debe consumirse un producto luego de su fecha de su vencimiento, en este caso, si saber si la especia está estropeada al no contar fecha de caducidad, queda a criterio de las personas su consumo.

Cómo saber si es hora de tirar las especias de cocina

Más allá de lo que diga la etiqueta, confía en tus sentidos. Debes desechar una especia si notas lo siguiente:

Si al abrir el frasco o frotar un poco de la especia en tus dedos no percibes su olor característico, ya no aportará sabor a tus platos.

Si notas que el color es mucho más tenue o amarillento/grisáceo de lo normal (especialmente en el pimentón o la cúrcuma), es señal de oxidación.

Si la especia está dura, apelmazada o tiene grumos, significa que ha absorbido humedad. Esto sí es un motivo para desecharla, ya que crea un entorno propicio para el crecimiento de bacterias o moho.