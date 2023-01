►TE PUEDE INTERESAR: "Quedate conmigo, por favor", la frase que le dijo la joven que le practicó RCP a Fernando

Santi Maratea 1.webp

“Lo que pasó con la supuesta colecta para los padres de Fernando es una confusión en base a un exceso de buena predisposición de parte de evidentemente todo el país. Habla bien de sus intenciones… simplemente que los papás de Fernando ya me dijeron que no quieren aceptar plata de nadie. Ya les han ofrecido y no quieren" comenzó el joven en Instagram.

►TE PUEDE INTERESAR: "No sienten culpabilidad, pareciera que están en su mundo", dijo la mamá de Fernando Báez Sosa

En el mismo video, el chico continuó explicando la situación: "Yo siempre que arranco una colecta, arranca con una pregunta en Twitter. A veces me entero que ya se hizo o que no es necesario… Es increíble cómo la gente se sumó. El tema es que en este caso los padres no necesitan que hagamos una colecta, se necesita que haya justicia, que no depende de nosotros, y que apoyemos a la familia".

Santi Maratea 2.webp

Los usuarios de Twitter, lejos de tomarse bien la iniciativa de Santi Maratea, muchos lo acusaron de ser un oportunista de lo que estaba sucediendo con el caso de Fernando Baez Sosa. La gente hasta lo tildó de "Santi Manotea".