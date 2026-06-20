Este 20 de junio,, como todos los años se conmemora en todo el país el Día de la Bandera Argentina, un acto de gran importancia nacional y que además, nos recuerda a su creador Manuel Belgrano. Justamente como la bandera es un símbolo patrio, hay que tener en cuenta ciertas consideraciones sobre ella.
Tenerla en casa, guardada, flameando, colgada o verla en cualquier espacio o extensión del país refleja cómo el argentino se identifica con su patria, pero a veces desde el desconocimiento no se la respeta. Para ello hay normas y protocolos estrictos que deben ser respetados.
Las cosas que no puedes hacer con la bandera argentina porque están totalmente prohibidas
Izada por primera vez en febrero de 1812, en Rosario, por su creador Manuel Belgrano, la bandera argentina se transformó en identidad y pertenencia. Por ende, debe ser respetada como nuestra propia vida.
Si bien hay algunas desinformaciones o mitos sobre los cuidados que tiene que tener este paño, sin importar si es desde casa, una escuela o una institución, lo cierto es que sí hay varias cosas que están completamente prohibidas. Te las contamos:
1- La bandera argentina no puede estar sucia ni rota, ya que es considerada como una señal de negligencia o abandono. Las banderas rotas y manchadas deben dejar de usarse.
2- Jamás se debe doblar, ni siquiera para guardarla. Siempre tiene que estar armada de pie, en la oficina de máxima autoridad.
3- Cuando una bandera de ceremonia entra en desuso, no se tira y debe guardarse como una reliquia en un cofre o vitrina. La bandera de izar se quema en un acto con autoridades presentes.
4- La bandera nunca debe tocar el piso, ya que para la historia cuando las banderas del enemigo se arrastraban en el piso eran una señal de derrota.
5- No hay que darle la espalda a la bandera nacional, siempre debe estar de frente y a la derecha.
6- Cuando llega a un lugar, se debe aplaudir como gesto de recibimiento y aprobación.
7- La bandera no debe quedar izada por la noche. Por ley se iza cuando sale el sol y se baja cuando llega el atardecer.
8- No se pueden colocar grabados ni inscripciones.
9- La bandera siempre debe ser la protagonista. En ocasiones se coloca junto a otras de otros países como símbolo del respeto a la igualdad jurídica internacional.
10- Tiene que estar sin falta en edificios o establecimientos que dependen del Estado.