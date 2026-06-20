Las cosas que no puedes hacer con la bandera argentina porque están totalmente prohibidas

Si bien hay algunas desinformaciones o mitos sobre los cuidados que tiene que tener este paño, sin importar si es desde casa, una escuela o una institución, lo cierto es que sí hay varias cosas que están completamente prohibidas. Te las contamos:

1- La bandera argentina no puede estar sucia ni rota, ya que es considerada como una señal de negligencia o abandono. Las banderas rotas y manchadas deben dejar de usarse.

2- Jamás se debe doblar, ni siquiera para guardarla. Siempre tiene que estar armada de pie, en la oficina de máxima autoridad.

3- Cuando una bandera de ceremonia entra en desuso, no se tira y debe guardarse como una reliquia en un cofre o vitrina. La bandera de izar se quema en un acto con autoridades presentes.

4- La bandera nunca debe tocar el piso, ya que para la historia cuando las banderas del enemigo se arrastraban en el piso eran una señal de derrota.

5- No hay que darle la espalda a la bandera nacional, siempre debe estar de frente y a la derecha.

Una vez que la bandera ya no está en condiciones, debe destruirse con respeto, preferentemente por incineración. No corresponde desecharla como un residuo común. Foto Canva

6- Cuando llega a un lugar, se debe aplaudir como gesto de recibimiento y aprobación.

7- La bandera no debe quedar izada por la noche. Por ley se iza cuando sale el sol y se baja cuando llega el atardecer.

8- No se pueden colocar grabados ni inscripciones.

9- La bandera siempre debe ser la protagonista. En ocasiones se coloca junto a otras de otros países como símbolo del respeto a la igualdad jurídica internacional.

10- Tiene que estar sin falta en edificios o establecimientos que dependen del Estado.