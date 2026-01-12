Las ciruelas contienen varios beneficios pero son aliadas ideales para fortalecer los huesos

La ciruela es el fruto del ciruelo, un árbol del subgénero Prunus. Este árbol, de hasta 6 metros, tiene una corteza grisácea-parduzca, ramas rectas y hojas aovadas de filos aserrados, de color verde pálido por el reverso.

Sus flores son pequeñas y blancas. En lo que respecta al fruto, la ciruela es una drupa, un fruto carnoso y redondeado, con un surco longitudinal.

Presenta una única semilla en su interior, protegida por una cubierta leñosa, denominada endocarpio. Las ciruelas pueden ser de diversos colores o sabores, como amarillas, verdes o púrpuras.

Los beneficios más valorados y reconocidos de la ciruela son aquellos sobre el aparato digestivo. Gracias a su contenido en sorbitol, fibra y agua, son ideales para combatir el estreñimiento, lo que les ha valido la denominación de “laxante natural”.

Al promover la absorción de agua, las heces se ablandan e hinchan, haciendo que sea más fácil su paso y que se estimule el movimiento intestinal.

Además, la ciruela promueve la retención de la microbiota beneficiosa y contribuye a que el metabolismo microbiano sea adecuado, evitando enfermedades digestivas.

Para obtener estos beneficios, la ciruela puede consumirse en diversas formas y platos, tanto pasas o como fruta. Asimismo, se puede optar por soluciones naturales que ayuden al tránsito intestinal y que dispongan de este ingrediente en su composición.

ciruela1 Las ciruelas pueden ser de diversos colores o sabores, como amarillas, verdes o púrpuras.

Además, su contenido de fibra contribuye a regular el tránsito intestinal, favoreciendo una buena salud digestiva. El consumo regular de ciruelas también está relacionado con la reducción del riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, debido a su bajo índice glucémico y su capacidad para mejorar el control de la glucosa en sangre.

Por otro lado, los antioxidantes presentes en la ciruela, como los polifenoles, combaten la acción de los radicales libres, protegiendo las células del envejecimiento prematuro y ayudando a mantener la piel saludable.

Asimismo, la ciruela es útil para la salud ósea, ya que contiene compuestos que favorecen la absorción del calcio y fortalecen los huesos, ayudando a prevenir problemas como la osteoporosis.

Incorporar esta fruta en la dieta diaria es sencillo y delicioso, lo que la convierte en un aliado natural para mantener el bienestar general del organismo.

Fuente: codigosanluis.com