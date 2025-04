Las canas son cosa de abuelas gracias a esta tendencia de mechas que iluminan el cabello de forma natural

Mujer canas cabello Ya no necesitarás teñirte el pelo en su totalidad para ocultar las canas. Foto: Unsplash

Además, para lograr las mousy hair se aplican tonos más claros en el medio y en la punta del cabello, mientras que las raíces se mantienen oscuras. De esta forma, se obtiene un color uniforme y lleno de profundidad, el cual permite reflejar la luz y tapar las canas de forma natural.

Si quieres utilizar esta recomendación de belleza para rejuvenecer el cabello y decirle adiós a la canicie, debes saber que las mousy hair son versátiles y favorecen a casi todos los tipos de melenas, aunque son ideales para mujeres de pelo castaño, ya que estas obtendrán mayores beneficios estéticos.

mechas canas cabello.jpg Las mechas mousy hair le darán a tu cabello una iluminación natural. Foto: Unsplash

Respecto al largo del cabello, estas mechas quedarán magnificas si tienes la melena larga o a media altura, mientras que debes evitarlas si tienes el pelo muy corto. La explicación de expertos en belleza radica en que el degradado de color de las mousy hair se notará más en las puntas de una cabellera larga o media y no en una corta.

En resumen, si quieres tapar las canas de forma natural, con un cambio sutil pero efectivo, las mechas mousy hair son la mejor alternativa para tu cabello. Además, se trata de un look que no requiere mantenimiento constante en el salón de belleza, por lo que no requerirás agendar visitas mensuales.