La vida de Gustavo Torito Rodríguez estará en un documental con actores con Síndrome de Down

Gustavo Torito Rodriguez.jpg Gustavo Torito Rodríguez era cinturón negro (1er Dan) de karate.

De la mano de su profesor, Cristian Etem, conoció a Pablo Chacón y se subió al ring en varias oportunidades para hacer exhibiciones, tanto de karate como de boxeo. En su vida cultural participó siempre en la danza folklórica y hasta llegó a Cosquín con un grupo de baile comandado por el profesor Javier Giménez.

Gustavo Torito Rodriguez 2.jpg “Torito” trabajó en la municipalidad de General San Martín como uno de los primeros agentes con Síndrome de Down de la provincia.

Una muerte inesperada

La muerte lo encontró de manera trágica en octubre de 2006, a los 32 años, haciendo lo que más le gustaba: deporte. Desde entonces se decidió que el gimnasio polideportivo de esta ciudad lleve su nombre.

“Los personajes van a ser representados con actores, hay distintos chicos que interpretan a Gustavo en las distintas etapas de la vida”, comentó Chirino, autor y director del proyecto.

“Me encontré con una historia fascinante y quiero que sea conocida para demostrar que el Síndrome de Down no es un obstáculo. Los actores también son chicos con Síndrome de Down”, sostuvo.

La entrada para disfrutar el documental será libre y gratuita.

Gustavo Torito Rodriguez 1.jpg Perdió la vida en 2006 a los 32 años, cuando se montaba un festival boxístico en el antiguo polideportivo del barrio San Pedro. Cayó mal y sufrió un severo traumatismo cerebral que le causó la muerte.

Un festival y una tragedia

El estadio de San Martín fue bautizado como Gustavo Torito Rodríguez en honor a este joven tan querido por el pueblo mendocino que perdió la vida cuando se montaba un festival boxístico en el antiguo polideportivo del barrio San Pedro.

Cayó mal y sufrió un severo traumatismo cerebral que le causó la muerte.

Gustavo Torito Rodríguez 3.jfif Gustavo Torito Rodríguez con su mamá, María Nemecia Herrera.

Gustavo había recibido el apodo de Torito por su porte robusto y, además, porque amaba el boxeo y lo practicaba con los pugilistas amateurs del departamento.

No faltaba ningún día al gimnasio y disfrutaba en poder colaborar con los deportistas y con la preparación de los eventos deportivos.

"Elegimos la figura del Torito porque ha sido alguien muy querido y creemos que se ha transformado en un símbolo del departamento”, había señalado el otrora intendente de San Martín, Jorge Giménez.

