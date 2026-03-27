En el marco de la Guerra Fría, el auge de la Revolución Cubana y el bloqueo de Estados Unidos, una vaca llamada Ubre Blanca se convirtió en un inesperado símbolo de resistencia anticapitalista, según Fidel Castro.
La vaca que Fidel Castro protegía con militares y le arrebató el trono lácteo a Estados Unidos: la querían clonar
Fidel Castro convirtió a una vaca en símbolo contra el bloqueo de Estados Unidos. Todos los detalles
Nacida en 1972 como un cruce entre las razas Holstein y Cebú, este ejemplar desafió las expectativas de producción en una isla caribeña al alcanzar la asombrosa cifra de 24,268 litros de leche en un solo periodo de lactancia, superando el récord establecido por un ejemplar de Estados Unidos.
La vaca que Fidel Castro protegía con militares y le arrebató el trono lácteo a Estados Unidos: la querían clonar
Su hito más emblemático ocurrió en 1982, cuando produjo 109.5 litros de leche en un solo día, arrebatándole el récord mundial a la vaca de Estados Unidos Arlinda Ellen, quien promediaba los 80 litros. Ante este logro, Fidel Castro no solo la convirtió en su animal preferido, protegiéndola con estrictas medidas de seguridad ante posibles atentados, sino que utilizó su productividad como una herramienta de propaganda para proclamar la superioridad de la ciencia cubana sobre la norteamericana.
Más allá de la seguridad, esta vaca de Cuba vivía en un establo con aire acondicionado y se dice que escuchaba música clásica para reducir su estrés y maximizar la producción. Era extremadamente selectiva con su comida y solo permitía que una persona específica la ordeñara.
La vaca embalsamada que Fidel Castro quería clonar
Fidel Castro la usaba como ejemplo para prometer que Cuba tendría millones de "supervacas" similares, lo que supuestamente resolvería para siempre el suministro de leche de Cuba.
Tras su muerte en 1985, el impacto fue tal que el diario Granma le dedicó una edición completa, un honor usualmente reservado para altos mandatarios. Por orden directa de Fidel Castro, Ubre Blanca fue embalsamada y hoy se exhibe en una vitrina climatizada en el Centro Nacional de Salud Agropecuaria (CENSA).