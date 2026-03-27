Nacida en 1972 como un cruce entre las razas Holstein y Cebú, este ejemplar desafió las expectativas de producción en una isla caribeña al alcanzar la asombrosa cifra de 24,268 litros de leche en un solo periodo de lactancia, superando el récord establecido por un ejemplar de Estados Unidos.

Ubre Blanca (1)

La vaca que Fidel Castro protegía con militares y le arrebató el trono lácteo a Estados Unidos: la querían clonar

Su hito más emblemático ocurrió en 1982, cuando produjo 109.5 litros de leche en un solo día, arrebatándole el récord mundial a la vaca de Estados Unidos Arlinda Ellen, quien promediaba los 80 litros. Ante este logro, Fidel Castro no solo la convirtió en su animal preferido, protegiéndola con estrictas medidas de seguridad ante posibles atentados, sino que utilizó su productividad como una herramienta de propaganda para proclamar la superioridad de la ciencia cubana sobre la norteamericana.