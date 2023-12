La URGENTE noticia de ANSES que afecta los ingresos de AUH

anses.webp

ANSES: Cuánto se cobra por Libreta AUH

Según los números confirmados a conocer por ANSES, los titulares de AUH que presenten la libreta podrían recibir hasta $ 35000 aproximadamente. Esto se debe a lo que se les ha retenido desde enero:

Monto retenido en enero: $1959.

Monto retenido en febrero: $1959.

Monto retenido en marzo: $2293.

Monto retenido en abril: $2293.

Monto retenido en mayo: $2293.

Monto retenido en junio: $2772,8.

Monto retenido en julio: $2772,8.

Monto retenido en agosto: $2772,8.

Monto retenido en septiembre: $3418,6.

Monto retenido en octubre: $3418,6.

Monto retenido en noviembre: $3418,6.

Monto retenido en diciembre: $4284,2.

ANSES: ¿Qué pasa si no presento la Libreta AUH?

Todas aquellos beneficiarios de AUH que no presenten la Libreta AUH de sus hijos no será expulsado de la lista de beneficiarios de ANSES. No obstante, desde el organismo explicaron que si no se presenta la documentación correspondiente, la suma de lo que se ha retenido durante todo el año ya no podrá ser cobrada.

Vale recordar que este monto que paga ANSES ante la presentación de la Libreta AUH corresponde al 20% de lo que retiene el organismo de la asignación que se paga. Hasta diciembre, el monto de esta era de $ 20661, pero desde enero pasará a ser exactamente del doble.