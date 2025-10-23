Algunas de estas capitales de América del Sur dependen de ríos o del océano Atlántico, mientras que otras están lejos de rutas estratégicas. Pero hay una capital que se diferencia de todas: su posición le otorga ventajas únicas en comercio internacional, especialmente con China.

Lima peru.jpg La capital que fue esencial para los españoles y hoy lo es para el comercio mundial

La única capital de América del Sur con acceso directo al océano: es clave para China y segunda más seca

Según la página oficial de Perú esa ciudad de América del Sur es Lima, capital de Perú. Lo que la hace tan especial a esta ciudad, además de que es la única capital sudamericana con salida directa al océano Pacífico, es que la segunda más seca del mundo. Esta característica geográfica no es solo un dato curioso: define su economía, su comercio y su proyección internacional.