La señal de tránsito que todos ven en la ruta pero pocos saben qué significa realmente

Este desconocimiento no solo incrementa el riesgo de cometer infracciones y sufrir costosas multas, sino que también priva al conductor de realizar maniobras legales que agilizarían la marcha.

Descubre el significado de esta señal de tránsito.

Esta señal de tránsito donde vemos dos autos grises con un fondo blanco, borde negro y una distintiva banda diagonal oscura que la atraviesa significa "fin de la prohibición de sobrepaso".

En las rutas argentinas, este cartel tiene un propósito concreto: le comunica de forma oficial al conductor que la restricción para adelantar a otros vehículos ha terminado. A partir de esto, quien maneja recupera la libertad para traspasar el carril y superar a los autos más lentos.

Físicamente, su diseño es inconfundible cuando se aprende a mirarlo. Debajo de la línea diagonal negra o gris oscura, el cartel exhibe la silueta atenuada de dos autos, la misma imagen que kilómetros atrás indicaba la prohibición estricta de adelantamiento.

Descubre el significado de esta señal de tránsito.

En lo que concierne a su aparición estratégica en ruta, autopista y calles, la misma suele darse al finalizar tramos críticos de la vía, como puentes estrechos, zonas de curvas cerradas o pendientes donde la visibilidad era reducida y el riesgo de accidentes frontales era alto.

Por último, recordá que hasta que el auto no supera la línea imaginaria que marca esta señal de tránsito, la maniobra de sobrepaso sigue estando terminantemente prohibida.