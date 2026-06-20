Quienes recorren habitualmente las rutas y autopistas del país suelen creer que conocen a la perfección el lenguaje de las calles. Sin embargo, hay señales de tránsito que, más allá de que nos resulten familiares, no solemos conocer su significado.
La señal de tránsito que todos ven en la ruta pero pocos saben qué significa realmente
Si cuando estás manejando ves esta señal de tránsito pero no conocés su significado, es mejor que leas la siguiente nota
En medio de la gran cantidad de indicaciones vitales para la seguridad vial, existe una figura que aparece en momentos clave del camino, pero que, paradójicamente, genera confusión o total indiferencia entre quienes se encuentran al volante. Se trata de la señal de tránsito en donde vemos los dos autos típicos de la advertencia de “no adelantar”, pero en gris y tachados.
Pocos lo saben: qué significa la señal de tránsito de dos autos grises y tachados
No conocer el significado de esta señal de tránsito se debe a que su diseño rompe con los esquemas de alerta tradicionales. Al no tener un contorno rojo ni colores que llamen poderosamente la atención, muchos conductores la ignoramos por completo, perdiendo así una información crucial para el desarrollo del viaje.
Este desconocimiento no solo incrementa el riesgo de cometer infracciones y sufrir costosas multas, sino que también priva al conductor de realizar maniobras legales que agilizarían la marcha.
Esta señal de tránsito donde vemos dos autos grises con un fondo blanco, borde negro y una distintiva banda diagonal oscura que la atraviesa significa "fin de la prohibición de sobrepaso".
En las rutas argentinas, este cartel tiene un propósito concreto: le comunica de forma oficial al conductor que la restricción para adelantar a otros vehículos ha terminado. A partir de esto, quien maneja recupera la libertad para traspasar el carril y superar a los autos más lentos.
Físicamente, su diseño es inconfundible cuando se aprende a mirarlo. Debajo de la línea diagonal negra o gris oscura, el cartel exhibe la silueta atenuada de dos autos, la misma imagen que kilómetros atrás indicaba la prohibición estricta de adelantamiento.
En lo que concierne a su aparición estratégica en ruta, autopista y calles, la misma suele darse al finalizar tramos críticos de la vía, como puentes estrechos, zonas de curvas cerradas o pendientes donde la visibilidad era reducida y el riesgo de accidentes frontales era alto.
Por último, recordá que hasta que el auto no supera la línea imaginaria que marca esta señal de tránsito, la maniobra de sobrepaso sigue estando terminantemente prohibida.