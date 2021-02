Evelyn Heredia (6).jpg Convicción. La Reina Hot sabe lo que quiere, lo que siente y lo que le gusta, y así lo despliega en su arte erótico. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Un shock entre capas y coronas

Respecto a su lanzamiento a la "fama" incursionando en algo acartonado y tradicionalista como es la Fiesta de la Vendimia, y si lo había hecho pensando en romper moldes, Eve explicó que su intención no era esa. "Sé que causé un shock, mucha gente se preguntaba -¿Cómo va a representar a la cuidad una mujer que se muestra en ropa interior?. ¿Cómo va a ser bailarina y hacer show de stripper, cuando el tipo de reina es estar tapada? Pienso que hay un concepto de belleza muy superficial, cuando hay miles de tipos de belleza, y no tiene nada de malo mostrar el cuerpo", señaló.

Separada de su actividad erótica, primó el sueño de niña al ser convocada, y así lo relata: "Yo trabajo desde los 18 de bailarina y stripper, y todo esto surgió cuando tenía 21, pero el tema de ser reina yo lo traigo desde que era chica, siempre soñé con ser reina de la Vendimia. Me gusta la idea de ser “reina”, como que te da cierto poder, y es el sueño de toda niña llevar una corona", detalló.

"Cuando me lo propusieron, vino una de las vecinas del barrio a casa, y yo recién salía de bañarme, habló con mi mamá, y ella vino y me contó todo muy rápido, que querían que representara al barrio, yo quedé como en shock, y le dije “pero si recién me salgo de bañar, pero bueno, ¡dale!”, creyendo que era algo que iba a pasar en ese momento…”, recordó Evelyn muerta de risa.

Evelyn Heredia (9).jpg Lista para dar batalla. Evelyn supo adaptarse y reinventarse para sobrevivir a una situación tan dura como la pandemia del coronavirus, pero sigue fiel a su arte. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Consultada sobre si sentía que la sociedad había abierto más la mente que en aquellos días, reflexionó: "Esa experiencia fue un impacto, yo no iba con la mentalidad de romper el estereotipo. Lo hice para ser reina, nunca pensé que mi actividad iba a causar tal impacto en la sociedad, que iba a venir un revuelo y a generar todo lo que pasó: nunca imaginé que iba a ser importante, pese a que no tiene nada que ver, para mí, mi trabajo es algo muy normal".

No fue fácil aquella experiencia, y así lo recuerda Heredia: "Ese impacto en la gente me hizo dudar sobre si había hecho bien en presentarme y hasta me empecé a cuestionar. Recibí cierto maltrato social, verbal. Fue algo agresivo para con mi persona. Yo fui por una iniciativa, y por una mentalidad rara que existe, me cuestionaron. Cada reina tiene su vida privada. Debajo de ese vestido largo y cerrado está la que se pone minifalda y a veces se descontrola. No dejamos de ser mujeres", expuso la desnudista que hace explotar las redes sociales, con más de 30.400 seguidores en Instagram, y 10.900 en Facebook.

Evelyn Heredia (5).jpg Naturalidad, así posa Evelyn Heredia, La Reina Hot, y así considera mostrar su cuerpo, lo cual considera no es un taboo, sino algo bello y artístico. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Respecto a si volvería a repetir aquella incursión vendimial, la Reina Hot, fue concisa: "La verdad que no, sentí que no era lo mío. Si bien me ayudó en cuanto a la exposición y lo mediático, no me volvería a presentar. Esa “reina” no era el tipo de mujer que yo quería representar. La mentalidad de la gente no cambió mucho. Sigue siendo cuadrada y pensando que la reina es un maniquí que lleva una capa y una corona. Un adorno. Es algo muy monótono y aburrido. No muestra otras cosas de las mujeres".

Con una actividad como la suya, se le consultó a Eve si tenía pareja. "Soy soltera y no tengo pareja. Soy una mujer muy liberal y decidida con el tema de mi laburo, y por ende, creo que la persona que me acompañe tiene que respetar y saber que mi vida no se modifica y saber que por el hecho que me muestre en p…. no soy una cualquiera, que no pueda ser fiel. Así que solterísima", aclaró.

Evelyn Heredia (3).jpg Eve demuestra su profesionalismo y no deja nada liberado al azar. Aquí en plena producción de la sesión de fotos que hizo en exclusiva con Fernando "Pollo" Martínez para esta nota. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Reiventarse cada día, su consigna

Con todas las actividades no esenciales cerradas, la pandemia fue un largo período de penurias y desafíos. "Esta semana recién volví a trabajar, después de tantos meses. Hice un show muy lino -la rompí- (se ríe). Fue terrible la cuarentena, lo pasé muy mal, no tenía trabajo, pero me sirvió para reinventarme. Me puse hacer pastas, aprendía cocinar, yo que no sabía ni hacer ni un huevo frito, aprendí, y me di cuenta que tenía una cocinera interna (risas). También vendí cosas dulces e hice emprendimientos con amigas. Me ayudaron mucho las redes sociales, gracias a las que pude hacer unos canjes y sesiones fotográficas que me generaron ingresos", destacó orgullosa.

"Trato de reinventarme cada día, me aburre quedarme quieta, busco todos los días cosas nuevas y generando contenidos diferentes, busco ser multifacética. ¡Que no se torne aburrido verme!", agregó.

Para finalizar, desnudó la impronta principal de su personalidad: "Me aburro rápido de las cosas. Voy a danzas, porque me gusta, y al poquito tiempo ya me aburrí y quiero otra cosa, cambio la página", finalizó Evelyn, ya no la Reina Hot, si no la Reina de la Noche, su lugar en el mundo.