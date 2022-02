El mazo está compuesto por:

19 cartas verdes: una con cero y dos del uno al nueve.

19 cartas azules: una con cero y dos del uno al nueve.

19 cartas rojas: una con cero y dos del uno al nueve.

19 cartas amarillas: una con cero y dos del uno al nueve.

Dos +2 de cada color.

Dos cambio de sentido de la ronda de cada color.

Dos pierde el turno de cada color.

Cuatro comodines de cambio de color.

Cuatro comodines cambio de color +4.

Caja de juego de cartas UNO.jpg Gana el UNO el primer jugador que llega a 500 puntos

Se juega de manera individual y pueden participar entre dos y diez jugadores:

Cada participante roba una carta y reparte el que saca el número más alto. Se reparten siete cartas para cada jugador. Se pone el mazo boca abajo en el medio de la mesa y da vuelta una carta. Cada jugador debe tirar en su turno una carta del mismo color, número o un comodín de cambio de color, si no tiene, debe agarrar una carta del mazo, jugarla o pasar el turno, según lo que le toque al robar. Cuando al jugador le quede una carta en la mano, debe decir "UNO" , si se olvida y otro se da cuenta antes de que el siguiente participante juegue, tiene que sacar dos cartas del mazo y dejárselas. Gana la ronda el que tira primero la última carta y ahí deben sumarse los puntos.

Carta del juego UNO.jpg Gana la ronda el primero que tira la última carta.

El primer jugador que se deshace de todas las cartas se anota los puntos de todas las cartas que tienen en la mano los otros participantes, si ningún jugador llegó a los 500 puntos, se vuelve a barajar y repartir y se juega otra ronda.

Las cartas de números valen lo que dice la misma.

El +2 vale 20 puntos.

El cambio de sentido vale 20 puntos.

El pierde el turno vale 20 puntos.

Comodín de cambio de color vale 50 puntos,

Comodín de cambio de color +4 vale 50 puntos.

Versioens de Juego de cartas UNO.jpg Se lanzaron diferentes versiones del UNO.

La regla desconocida del UNO

Cuando el jugador anterior tiró un +2 o un comodín +4, muchas personas juegan otra carta igual para seguir la ronda, hasta que algún jugador no tenga esas cartas especiales y tenga que robar la suma de todas las cartas tiradas, pero UNO aclaró que no está en sus reglas.

"Tengo una pregunta, por favor explique cómo usar el "+2" y el "+4" y cuáles son las reglas para usarlo", indicó a través de Twitter un usuario a la cuenta oficial de UNO. Le respondieron que "Cuando se juega una carta +2 o +4, el siguiente jugador debe robar esas cartas y perder su turno".

No conforme con la respuesta el usuario continuó: "Pero si alguien pone +4 y tengo +2 ¿Puedo usarlo? Y otra pregunta, si alguien pone +4 y +2 puedo poner otro +4 o +2?". La respuesta de UNO fue contundente, "¡No, no puedes apilar cartas robadas!". Por lo que quedó saldada la duda, no se pueden apilar esas cartas, si el jugador anterior tiró un +2 o +4, se deben robar del mazo y que continúe el siguiente.