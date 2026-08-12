En el mundo existen miles de lagos con diferentes tamaños, temperaturas y hasta colores. De hecho, hay uno llamado Hillier que es totalmente rosado y se cree que la causa de este extraño color se debe a un fenómeno natural similar al del Mar Muerto.
En una remota isla al sur de Australia se encuentra el Lago Hillier, un cuerpo de agua tan rosa que parece sacado de un cuento. Su misterioso color lo convierte en uno de los fenómenos naturales más fotografiados del planeta. Pero ¿cómo es posible este fenómeno en la naturaleza? Te lo contamos.
La razón por la que el lago más sorprendente del mundo es de color rosa: ¿por qué?
Ubicado en la isla Middle, la isla más grande del archipiélago Recherche en Australia, la naturaleza permite que, si se ve el lago desde arriba, se pueda observar un uniforme color rosa chicle. Entonces, ¿a qué se debe su color rosa?
Aunque no se sabe específicamente la razón, se especula que el color proviene de un pigmento creado por bacterias que viven en la costra de la sal. Es decir, el color rosa de otras aguas saladas como estas obtiene una tonalidad a partir del contraste producido por organismos tales como algas y microorganismos que viven en ámbitos altamente saturados de sal y crean un pigmento para captar la luz solar.
Este lugar es digno de conocer y totalmente curioso dentro del mundo natural. Pues si colocas agua en un vaso o recipiente transparente, verás que el color seguirá siendo rosa. Lo mismo si sacas agua de la superficie o del fondo, no cambia el color del lago.
Otras curiosidades de este lago
- Tiene una longitud aproximada de 600 metros y un ancho de 250 metros.
- Se ubica en Australia Occidental.
- Su color es rosa permanente de tono chicle, incluso si se extrae el agua.
- Este lago fue descubierto por Matthew Flinders, un navegante, en 1802.
- Para poder apreciar este fenómeno de la naturaleza, es necesario visitarlo desde el aire con vuelos panorámicos.
En pocas palabras
- Lago rosa: un fenómeno natural en Australia es uno de los cuerpos de agua más fotografiados del planeta.
- Causa probable: se especula que el color se debe a un pigmento creado por bacterias en la sal.
- Curiosidades: el lago mide 600 m de largo, fue descubierto en 1802 y se aprecia mejor desde el aire.