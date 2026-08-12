En una remota isla al sur de Australia se encuentra el Lago Hillier, un cuerpo de agua tan rosa que parece sacado de un cuento. Su misterioso color lo convierte en uno de los fenómenos naturales más fotografiados del planeta. Pero ¿cómo es posible este fenómeno en la naturaleza? Te lo contamos.

La razón por la que el lago más sorprendente del mundo es de color rosa: ¿por qué?

El Lago Hillier es una de las joyas naturales más enigmáticas de Australia y del mundo.

Ubicado en la isla Middle, la isla más grande del archipiélago Recherche en Australia, la naturaleza permite que, si se ve el lago desde arriba, se pueda observar un uniforme color rosa chicle. Entonces, ¿a qué se debe su color rosa?