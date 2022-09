La queja de una madre reabrió el debate sobre escritores mendocinos y libros fotocopiados

En esa circunstancia -contó Sevilla- la asesora de la editorial "le informó a la docente a cargo que los autores no podemos firmar fotocopias de nuestros libros". "A su vez, la seño le explicó a los dos chicos que habían llevado libros fotocopiados y estos entendieron los motivos de por qué no podían ser firmados sus fajos de fotocopias".

Ahí no terminó la cosa. Poco después le llegó a Sevilla este mensaje:

madre.jpg El mensaje que recibió Sevilla después de estar en el colegio Claret.

►TE PUEDE INTERESAR: Arrancó la Feria del libro de Mendoza 2022: cuándo, dónde y la programación diaria

Los autores mendocinos quieren escribir y no perder plata

Tras reseñar lo ocurrido, Sevilla invitó a que el resto de los usuarios opinara. "Si desean apoyar la movida de la señora de 'escracharme' por defender mis derechos y haberle explicado a los damnificados los motivos de esa defensa o desean opinar al respecto, les pido que lo hagan de manera pública dejando mensajes en este posteo", invitó.

Fabian Sevilla literatura.jpeg Fabián Sevilla suele visitar escuelas para presentar sus libros.

La mayoría de los comentarios apoyó su postura. Desde Riderchail Ediciones, por ejemplo, le contestaron: "La lucha diaria de cada día es enseñar a docentes, padres y mediadores de lectura que fotocopiar libros es un delito que perjudica enormemente toda la cadena (...)".

"Muchas veces las fotocopias no reflejan un problema económico sino un tema de prioridades y desvalorización del libro. De todas formas, nada justifica la amenaza", analizó el escritor de libros infantiles Fernando de Vedia en relación a un intercambio que iba subiendo un poco el tono.

Sevilla se defendió de los dichos de la señora y se preguntó si la diferencia respecto al tema fotocopias habilitaba a la agresión por parte de la mujer.

"¿Le da derecho a menospreciar mi laburo, primero en favor de las infancias, y luego como escritor? ¿Le da autoridad para pedir que se me impida tener contacto con menores de edad? (...) Con dichos como los suyos, usted me pone a la altura de un delincuente o alguien que busca dañar a las chicas y chicos. Eso es lo que más me entristece de su mensaje. Si no lo entiende, problema suyo. Pero no caiga en el ataque vulgar por querer defender lo indefendible. Mis respetos a su hijo", posteó.

►TE PUEDE INTERESAR: Javier Cusimano cuenta en un libro sus historias clasificadas de Mendoza y de los mendocinos

"Nos importa mucho la circulación de nuestras obras"

José Luis Verderico, colega de Diario UNO y autor de tres libros muy leídos en la provincia (El Detective Ming; La Casa de la Ciénaga y Avelino Maure-50 Años) admitió que él sí habría firmado esos dos libros fotocopiados que llevaron los estudiantes "para que no quedaran marginados de sus compañeros", aunque aseguró que no acepta presentar sus obras en colegios que eligen fotocopiar todo.

Distinguió, además, entre las veces en que un autor va a un colegio donde las familias tienen fuerte poder adquisitivo y eligen fotocopiar y las oportunidades en que eso no sucede. "Son situaciones muy distintas", reflexionó.

"Todos sabemos que la cadena de producción de un libro no empieza cuando uno publica. Hay imprenteros, diseñadores, ilustradores y toda una serie de trabajadores y trabajos que son parte del proceso. Y eso se va a la basura cuando alguien fotocopia. Por eso, la editorial tiene derecho a no respaldar esa práctica y a defender las publicaciones originales", consideró.

Verderico recordó que hace 5 años publicó la que probablemente sea su obra más exitosa: "El Detective Ming: La sombra y otros casos". "Desde entonces estoy intentando sacar la segunda parte. Para un autor de nuestro país eso se complica mucho, porque implica ir balanceando los gastos económicos todo el tiempo", dijo.

imagen.png José Luis Verderico con su libro "El Detective Ming" en un colegio de Mendoza.

"Y no se trata de hacer plata, sino de que uno está interesado por que sus libros circulen, por eso necesita que funcione la cadena. Yo, cuando los estudiantes dicen que no pueden comprar mi libro, los invito a que hagan una compra comunitaria o que sea la escuela la que invierta en ese material y adquiera libros para su biblioteca", añadió Verderico.

Y cerró: "Pensar que las cosas son gratuitas es errado. Ni siquiera lo que aparece como gratis es gratis".

►TE PUEDE INTERESAR: Quién es el detective Ming, el personaje de José Luis Verderico que tiene enganchados con la lectura a los chicos de Mendoza

Matices

Permítase en el final de esta síntesis una opinión personal de quien redacta estas líneas. Se trata de un petiso del montón que alguna vez publicó y que debe toda su formación universitaria a la piratería en pequeña escala, actividad que hasta hace muy poco se nombraba de modo eufemístico bajo la expresión "conseguir apuntes".

Pues bien: en cierta ocasión, durante aquellos años juveniles, este cronista andaba con ganas de pegarse un tiro y lo salvó la lectura de un cuento de Jorge Asís. Tenía el volumen original, pero en ese momento de desesperación lo mismo habría valido una fotocopia o un audiolibro. Lo salvador fue el contacto entre el texto y el sujeto que necesitaba leerlo.

Como reza aquella frase atribuida a Nietzsche: "Algún día tal vez se sabrá que no había arte, sólo medicina".

Que la circulación de obras adquiera formas distintas respecto a las que tenía a mediados del siglo XX -cuando está por cumplirse el primer cuarto del XXI- no debería indignar. Lo que estaría bueno es plantear un debate sobre las estrategias para incorporarse al nuevo contexto. Y, sobre todo, para garantizar que las mayorías accedan a lecturas de calidad.

Ahí está la apuesta de Hernán Casciari, que ha hecho de su literatura una galería multimedial con zonas de libre circulación. El 8 de septiembre, de hecho, se estrena la película basada en "Más respeto que soy tu madre".

O la epopeya de Eloísa Cartonera, que publicó a autores como Ricardo Piglia y Fabián Casas. Se dirá que son tipos que venden o vendían un montón y no necesitan parar la olla todos los días. A lo mejor es verdad: no hay respuestas definitivas en un contexto tan dinámico como este.

Hace poco, de hecho, Casas contó que -a su criterio- la publicación de un libro suyo en Eloísa y en editoriales más grandes no se superpone. Son modalidades de lectura y públicos diferentes; complementarios.

Eloísa-Cartonera.jpg Algunos libros de Eloísa Cartonera, donde han publicado Alan Pauls, Fogwill, César Aira y Fabián Casas, entre otros.

Hay otros que no son necesariamente best sellers y también buscan alternativas. Osvaldo Baigorria, sin ir más lejos, deja que sus obras de difundan libremente y publica bajo licencia Creative Commons.

Son matices. Opciones. Y después de todo, nadie confundiría la experiencia de leer un libro con la de leer un fajo de fotocopias. Habrá que rastrear cuáles son los motivos, en todo caso, para que se produzca tal o cual elección. Decían antes que el medio es el mensaje ¿Qué mensaje transmite un niño que en vez de adquirir el libro va a clases con un fajo de hojas?

Lo que no funcionará -la Historia lo demuestra- es cualquier gesto que pueda generar resonancias punitivas hacia quienes deciden no comprar libros. Sobre todo en un país que tiene a más del 40% de su población por debajo de la línea de pobreza.

A riesgo de ser insistente: una cosa es ir contra el tipo que reproduce un libro cientos de veces y lo vende montando un negocio; otra es cargar las tintas contra una persona que fotocopió un texto.

Los libros son indispensables. No es un giro poético: son vitales como el agua. Y un vaso de agua no se le niega a nadie.

* Este sábado Fabián y Ariel Sevilla presentaron en la Feria del Libro de Mendoza su nueva obra: "Malvina. Historias en papel de chocolate" en la Sala Tito Francia del Centro Cultural Le Parc (Guaymallén).