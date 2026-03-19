La plaga que llegará a Florida este verano: los turistas no estarán a salvo

El estado de Florida enfrenta una amenaza biológica que promete alterar los planes de miles de visitantes durante la próxima temporada estival. Según los informes recientes de la Asociación Nacional de Manejo de Plagas (NPMA), el año 2026 destaca por un fenómeno denominado "boom de bichos". Este incremento poblacional de insectos responde directamente a un invierno atípico que combinó periodos de calor leve con precipitaciones abundantes, permitiendo que las especies sobrevivan y se multipliquen con mayor facilidad.
La llegada de esta plaga no es una coincidencia estacional ordinaria, sino el resultado de un efecto dominó climático. Las temperaturas elevadas y la humedad persistente en el sureste estadounidense generaron el entorno ideal para que diversos organismos emerjan antes de lo previsto y en cantidades superiores a las registradas en años anteriores. Los especialistas indican que la situación requiere atención inmediata por parte de quienes planean recorrer las zonas costeras y los parques naturales de la región.
Durante el próximo verano, el aumento de la actividad de los insectos afectará puntos neurálgicos del turismo internacional. Ciudades como Miami aparecen en el centro de las proyecciones, donde las tormentas estacionales y el calor húmedo fomentan criaderos naturales en áreas urbanas y rurales por igual. Este escenario obliga a los viajeros a reconsiderar sus medidas de protección personal, ya que la densidad de los enjambres dificultará las actividades al aire libre durante las horas de mayor humedad.
El incremento de los mosquitos en zonas costeras de Florida
Dentro del grupo de insectos que azotarán la región, los mosquitos representan la mayor preocupación para las autoridades de salud y turismo. Estos ejemplares encuentran en el agua estancada tras las lluvias tropicales el sitio perfecto para su reproducción acelerada. Aunque otras regiones como Texas o Georgia también experimentarán aumentos, la geografía pantanosa y el clima subtropical de la península potencia la gravedad de esta plaga de manera significativa.
La presencia de esta plaga no se limitará a las zonas de vegetación densa, sino que alcanzará los centros vacacionales más populares. Los expertos sugieren que la preparación debe empezar mucho antes de llegar al destino, incluyendo en el equipaje repelentes de alta concentración y prendas que cubran la mayor parte del cuerpo. La combinación de una primavera húmeda y un estío caluroso asegura que esta plaga de voladores permanezca activa y agresiva durante varios meses.
Finalmente, el impacto de esta plaga biológica también alcanza a otras especies menores que suelen pasar desapercibidas. Además de los voladores, el suelo de los bosques y jardines albergará una mayor cantidad de garrapatas y hormigas. La recomendación general para quienes visiten el estado consiste en mantener las ventanas cerradas y realizar revisiones constantes tras realizar caminatas, ya que esta plaga persistirá en áreas naturales hasta que bajen las temperaturas.