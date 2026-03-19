La plaga que llegará a Florida este verano: los turistas no estarán a salvo

El incremento de los mosquitos en zonas costeras de Florida

Dentro del grupo de insectos que azotarán la región, los mosquitos representan la mayor preocupación para las autoridades de salud y turismo. Estos ejemplares encuentran en el agua estancada tras las lluvias tropicales el sitio perfecto para su reproducción acelerada. Aunque otras regiones como Texas o Georgia también experimentarán aumentos, la geografía pantanosa y el clima subtropical de la península potencia la gravedad de esta plaga de manera significativa.

mosquito picaduras Una caminata por cualquier playa de Florida puede terminar con decenas de picaduras de mosquitos.

La presencia de esta plaga no se limitará a las zonas de vegetación densa, sino que alcanzará los centros vacacionales más populares. Los expertos sugieren que la preparación debe empezar mucho antes de llegar al destino, incluyendo en el equipaje repelentes de alta concentración y prendas que cubran la mayor parte del cuerpo. La combinación de una primavera húmeda y un estío caluroso asegura que esta plaga de voladores permanezca activa y agresiva durante varios meses.

Finalmente, el impacto de esta plaga biológica también alcanza a otras especies menores que suelen pasar desapercibidas. Además de los voladores, el suelo de los bosques y jardines albergará una mayor cantidad de garrapatas y hormigas. La recomendación general para quienes visiten el estado consiste en mantener las ventanas cerradas y realizar revisiones constantes tras realizar caminatas, ya que esta plaga persistirá en áreas naturales hasta que bajen las temperaturas.