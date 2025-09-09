La pirámide submarina que es más antigua que las de Egipto

Un hallazgo en el mundo de la arqueología ha sorprendido a científicos y exploradores: la localización de una pirámide sumergida en el Atlántico que, según los primeros estudios, podría ser anterior incluso a las históricas pirámides de Egipto.
La estructura se identificó mediante técnicas avanzadas de arqueología submarina, usando sonar y estudios batimétricos, que permitieron trazar con exactitud los contornos de la pirámide y calcular su tamaño monumental. La forma y la simetría sugieren que estamos ante una obra humana, no una formación natural.
Se trata de la pirámide sumergida de Yonaguni, ubicada cerca de la isla de Yonaguni, en Japón. Aunque su altura y dimensiones son menores que las de las grandes pirámides de Egipto, sus proporciones y escalonamientos recuerdan a estas, con características únicas que podrían replantear parte de nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. La estructura forma parte de un complejo submarino que incluye otras formaciones rocosas, consideradas un enigma para la arqueología moderna.
El debate sobre la pirámide de Yonaguni divide a los expertos: algunos sostienen que fue construida por una civilización desconocida hace más de 10.000 años, mientras que otros opinan que es una formación natural producto de la erosión. Aun así, todos coinciden en que representa un hallazgo tan fascinante y enigmático como cualquier pirámide de Egipto.
Las futuras exploraciones submarinas y estudios de arqueología serán fundamentales para analizar los materiales, obtener dataciones precisas y entender la tecnología usada para construir esta pirámide. Además, plantea preguntas fascinantes: ¿cómo es posible que en distintos puntos del planeta, separadas por océanos, surjan pirámides con similitudes con las de Egipto? ¿Existió algún intercambio de conocimiento arquitectónico en la antigüedad?
Este hallazgo demuestra que la arqueología todavía tiene secretos por revelar. La pirámide de Yonaguni no solo conecta con la historia de Egipto, sino que recuerda que las pirámides han sido símbolos universales de ingeniería, misterio y poder, presentes en distintas culturas. Cada nuevo descubrimiento reescribe la historia e invita a explorar la arqueología con asombro y curiosidad, soñando con lo que aún queda por desenterrar