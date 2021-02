La nueva titular del Inadi Mendoza es una militante travesti

"Hoy se dio la oportunidad de poder ser la nueva delegada provincial del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo) en #Mendoza. En pocas palabras estoy muy agradecida a todas las personas que confiaron en mi. Para nosotras las travas el acceso a un empleo formal es una herramienta, herramienta con la que en la mayoría de los casos no podíamos contar. Hoy puedo decir en el marco de un Gobierno nacional y popular, que la reivindicación de los derechos de la población travesti-trans dejaron de ser un sueño, para convertirse en realidades transformadoras de nuestras vidas. Es por eso que en esta nueva etapa de mi vida y con la responsabilidad que esto concierne daré todo mi esfuerzo para acercar el Inadi al pueblo, a todos, todas y todes", dijo la flamante funcionaria a través de sus redes sociales luego del anuncio oficial.

Siguiendo con la información brindada por el organismo, Herrera es una activa participante de distintos proyectos sociales desde el 2016, durante la crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia de Covid-19 estuvo abocada puntualmente a la contención de la comunidad travesti-trans mendocina.

De acuerdo a lo que trascendió desde PJ, Ferraris hace tiempo que no tenía diálogo con Donda. No habían llegado a acuerdos mínimos de gestión, como la resolución de causas de por lo menos desde el 2016, y la situación no daba para más. Incluso el organismo sufría de recorte de recursos para poder encarar nuevos proyectos.

Tras el escándalo que tuvo a Donda y a una ex empleada doméstica de la funcionaria nacional como protagonistas, la relación se tensó aún más y este miércoles llegó a su fin.