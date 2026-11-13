El escándalo mediático en torno al jugador campeón del mundo Exequiel Palacios y su entonces pareja Yésica Frías se desató tras revelarse un episodio de infidelidad ocurrido en la residencia que compartían en Alemania. Los detalles de la separación de la pareja argentina se hicieron públicos a través de las declaraciones de la panelista Yanina Latorre hace algunos años.
La novia de un famoso jugador argentino encontró a su amante en la casa y la echó
Era un día sábado en los meses posteriores a la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, cuando Yésica Frías viajó un sábado a la vivienda que compartían en Alemania y descubrió la infidelidad mientras el futbolista se encontraba concentrado para un partido.
Al abrir la puerta del domicilio, ella se encontró con una escena totalmente inesperada: una mujer desconocida estaba sentada en la cocina tomando mate y al lado de la perra de la familia.
La situación desencadenó una fuerte discusión y un tenso enfrentamiento. Yesica llamó por teléfono a Palacios para exigirle explicaciones y encaró a la joven que estaba en la vivienda. Al ser cuestionada sobre su presencia en el lugar, la supuesta amante afirmó que no sabía que el futbolista tenía pareja. De inmediato, Yésica echó a la amante de la casa y le tomó fotos mientras esta quedaba en la calle con sus valijas.
El hecho no terminó con que la amante se fuera, sino que cuando Exequiel Palacios terminó de jugar su partido y volvió a la casa, se encontró con la misma determinación por parte de Yésica, quien también lo echó de la propiedad.
El jugador tuvo que juntar sus cosas y retirarse del lugar cargando sus cosas. Además, se supo que el deportista pidió expresamente que el tema no saliera a la luz, sintiéndose muy afectado por lo acontecido.
En pocas palabras
- Escándalo: la novia de Exequiel Palacios descubrió a su amante en su casa de Alemania.
- Infidelidad: Yésica Frías encontró a otra mujer en la vivienda y la echó.
- Confrontación: tras la discusión, Frías también echó al futbolista de la propiedad.