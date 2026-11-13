La novia de un famoso jugador argentino encontró a su amante en la casa y la echó

La situación desencadenó una fuerte discusión y un tenso enfrentamiento. Yesica llamó por teléfono a Palacios para exigirle explicaciones y encaró a la joven que estaba en la vivienda. Al ser cuestionada sobre su presencia en el lugar, la supuesta amante afirmó que no sabía que el futbolista tenía pareja. De inmediato, Yésica echó a la amante de la casa y le tomó fotos mientras esta quedaba en la calle con sus valijas.

Yésica Frías y el jugador antes de separarse por infidelidades.

El hecho no terminó con que la amante se fuera, sino que cuando Exequiel Palacios terminó de jugar su partido y volvió a la casa, se encontró con la misma determinación por parte de Yésica, quien también lo echó de la propiedad.

El jugador tuvo que juntar sus cosas y retirarse del lugar cargando sus cosas. Además, se supo que el deportista pidió expresamente que el tema no saliera a la luz, sintiéndose muy afectado por lo acontecido.