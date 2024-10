Wine Fair, la feria de vinos más importante del país, se realizará en el resort Puesto del Indio

►TE PUEDE INTERESAR: Empresarios de boliches apuntaron a un cambio integral de la Ley provincial de Diversión Nocturna

Presentación Wine Fair 9na edición La feria de vinos Wine Fair se desarrollará en Puesto del Indio en San Isidro, este viernes y sábado. Martín Pravata

Y adelantó que desde ahora, los productores de estas actividades no pagarán aforos comerciales. Según él, así se dará un fuerte impulso a la industria y al turismo enológico.

Una contribución para potenciar los eventos del vino en Las Heras

“Este objetivo de poder liberar de aforos comerciales a este tipo de eventos implica ingresar en el mercado turístico, gastronómico y de los espectáculos de gran convocatoria que nos permitirá posicionarnos como destino en la región y en el exterior”, recalcó Lo Presti.

Presentación Wine Fair 9na edición Francisco Lo Presti, intendente de Las Heras, junto a Paulo Casazza organizador de Wine Fair. Martín Pravata

Por su parte, Casazza reconoció: “El Wine Fair nos viene regalando muchas alegrías. Es un orgullo para nosotros por lo que se generó en estos años y más ahora luego de haber recibido a nivel nacional el oro en la categoría Arte y Cultura en los premios The Best of Wine Tourism, premio que nos permite competir a nivel internacional junto a las 12 capitales mundiales del vino representando a Mendoza y al país”.

Presentación Wine Fair 9na edición Lo Presti anunció un importante beneficio para los productores de eventos en Las Heras. Martín Pravata

El evento se llevará a cabo en Isidris Lodge en Puesto del Indio, un emprendimiento en el corazón del piedemonte lasherino, a 10 minutos del centro y en medio de paisajes naturales deslumbrantes.

Cómo participar del Wine Fair

Para degustar los vinos del país y del mundo, los amantes del producto mendocino por excelencia podrán hacerlo este 18 y 19 de octubre, de 19 a 23. La entrada cuesta $30.000 el viernes y $35.000 el sábado. Incluye una copa de cristal, una consumición gastronómica y degustación de vinos y espumantes.

El costo en taquilla es de $50.000 con opciones de traslado.