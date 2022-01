La Nación reconoció que hay circulación comunitaria de la variante Ómicron en la Argentina

Además la funcionaria dijo que desde la cartera de Salud esperaban "esta suba de casos", mientras que prefirió no hacer pronósticos en cómo impactará la variante Ómicron en la sociedad argentina.

"No podemos hacer pronósticos porque no tenemos evidencia. Tenemos que evitar los casos graves y las muertes", aseveró en declaraciones radiales, mientras que además indicó: "Nosotros no tenemos evidencia de que en la Argentina haya casos de flurona".

Tarragona manifestó también: "La conducta individual hoy es lo que mejor resultado nos da. Que la gente mantenga distancia, que use barbijo, que se lave las manos, que evite los lugares cerrados y las aglomeraciones de gente. Eso ha resultado cada vez que lo hemos hecho".

Además, en medio de la suba de casos y la demanda por testeos, la funcionaria comentó: "Fue una irrupción casi inesperada de tantos (casos), tan juntos. Las jurisdicciones ya están ampliando sus capacidades de testeo. Nosotros estamos acompañando la estrategia de impulsar los auto test, en breve vamos a poder hacerlo y eso descomprime también el testeo en el primer nivel".

Este lunes que en el primer día hábil del año las distintas jurisdicciones del país informaron un total de 44.396 casos de Covid en Argentina registrados en las últimas 24 horas. Si bien fueron bastante menos que el récord más de 50 mil de la semana pasada, lo que se mantiene alto es el índice de positividad, cercano al 50%.

Con ese reporte, el total de contagiados desde el inicio de la pandemia se elevó a 5.739.326, de los cuales 5.354.411 ya se recuperaron mientras que 267.670 aún están cursando la enfermedad.

Los síntomas de la variante Ómicron de Covid-19

Dolor muscular

Fatiga y cefalea

Cuadros febriles y dolores de garganta

Taquicardia

En general los síntomas son bastante similares a los que ya conocemos, aunque en los casos detectados se ha observado que no presentaban pérdida de gusto ni olfato. Como así tampoco dificultad para respirar ni pérdida de olfato y/o del gusto.