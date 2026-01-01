La fortaleza de una moneda refleja estabilidad económica, confianza financiera y, en muchos casos, la riqueza de su país. No se trata necesariamente de cuánto se usa globalmente, sino de su valor unitario frente a monedas de referencia como el dólar estadounidense o la libra esterlina.
La moneda más fuerte del mundo: supera al dólar y proviene del Medio Oriente
Según Western Union, en 2025, la moneda que ocupa el primer lugar en este ranking es el dinar kuwaití (KWD). Kuwait posee enormes reservas de petróleo, su economía tiene un alto PIB per cápita y mantiene un tipo de cambio fijo, cuidadosamente gestionado por el gobierno.
Esto significa que una sola unidad de KWD puede comprar más de 3,25 dólares estadounidenses, convirtiéndola en la moneda más valiosa por unidad del mundo. Su elección como la más fuerte no es arbitraria, se calcula comparando su valor frente a otras divisas de referencia y evaluando la estabilidad de su economía, la inflación y la confianza internacional en su sistema financiero.
Las monedas más fuertes del mundo
Detrás del dinar kuwaití, varias otras monedas destacan por su solidez:
- El dinar bareiní (BHD), con un valor aproximado de 2,65 USD, mantiene su fortaleza gracias a la riqueza petrolera de Baréin y a un sistema financiero muy regulado.
- El rial omaní (OMR) cotiza cerca de 2,60 USD, sustentado por la estabilidad política, la baja inflación y las exportaciones energéticas.
- El dinar jordano (JOD), aunque no depende del petróleo, conserva un valor elevado por su política monetaria prudente y su tipo de cambio fijo vinculado al dólar.
Entre las monedas europeas de confianza:
- la libra gibraltareña (GIP) refleja el valor de la GBP debido a su vinculación directa, mientras que el franco suizo (CHF) es considerado un refugio seguro por la estabilidad y reputación del sistema financiero suizo.
- la libra esterlina (GBP) sigue siendo un pilar del comercio global, apreciada por su valor histórico y fiabilidad, aunque su precio por unidad sea inferior al del dinar kuwaití.