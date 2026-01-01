La fortaleza de una moneda refleja estabilidad económica, confianza financiera y, en muchos casos, la riqueza de su país. No se trata necesariamente de cuánto se usa globalmente, sino de su valor unitario frente a monedas de referencia como el dólar estadounidense o la libra esterlina.

La moneda más fuerte del mundo: supera al dólar y proviene del Medio Oriente

Según Western Union, en 2025, la moneda que ocupa el primer lugar en este ranking es el dinar kuwaití (KWD). Kuwait posee enormes reservas de petróleo, su economía tiene un alto PIB per cápita y mantiene un tipo de cambio fijo, cuidadosamente gestionado por el gobierno.