La mezcla de dos ingredientes que evita que la bombilla del mate se tape: cómo utilizarla

A la hora de tomar mate, uno de los problemas más frecuentes es que la bombilla del mismo se tape. Afortunadamente, existe una sencilla mezcla de dos ingredientes que puedes utilizar para que esto no pase. Simplemente, son el bicarbonato y el vinagre.
La bombilla del mate se tapa principalmente por la acumulación de polvillo de la yerba mate, que bloquea los orificios del filtro, aunque también puede deberse a una mala preparación.
La mezcla de dos ingredientes que evita que la bombilla del mate se tape
Para evitar que la bombilla del mate se tape, usa una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre hirviéndola en agua para una limpieza profunda periódica. Luego, solo deberás elegir yerba de moliendas más gruesa y armar el mate correctamente.
En una olla, pon agua, una cucharada de bicarbonato de sodio y un chorrito de vinagre. Sumerge las bombillas y hierve por unos 5-10 minutos para que la efervescencia afloje la suciedad.
De esta manera, y enjuagando bien todo con agua caliente, eliminarás los residuos presentes en la bombilla de tu mate. Algunas yerbas tienen una mayor cantidad de polvillo, que hace que el mate se tape más rápido.
Como puedes ver, no todas las yerbas del mate son iguales. La elección del tipo de yerba es adecuado para evitar este tipo de problemas en la bombilla.
Cómo armar tu mate para evitar que se tape la bombilla
- Elegir una buena yerba: las que tienen mayor cantidad de palos y hojas grandes generan menos polvo.
- Sacudir bien el mate antes de cebar: esto permite que el polvillo quede en la parte superior y no llegue a la bombilla.
- Verter un chorro de agua tibia antes de empezar a cebar: esto ayuda a que la yerba se hidrate de manera uniforme. después de echar el chorro de agua tibia, hay que esperar 5 minutos para lograr una mejor absorción y para que la yerba no se queme. Este proceso ayuda a que la yerba se acomode y evita que el polvillo se filtre en la bombilla.
- Vaciar bien el mate cuando se cambia la yerba: evita que queden restos apelmazados.
- Usar bombillas con agujeros adecuados: si son muy pequeños, se obstruyen con mayor facilidad.
- Colocar la bombilla en un ángulo inclinado: facilita el flujo del agua y evita la acumulación de yerba en la base.