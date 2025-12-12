La mezcla de dos ingredientes que evita que la bombilla del mate se tape: cómo utilizarla

En una olla, pon agua, una cucharada de bicarbonato de sodio y un chorrito de vinagre. Sumerge las bombillas y hierve por unos 5-10 minutos para que la efervescencia afloje la suciedad.

De esta manera, y enjuagando bien todo con agua caliente, eliminarás los residuos presentes en la bombilla de tu mate. Algunas yerbas tienen una mayor cantidad de polvillo, que hace que el mate se tape más rápido.

vinagre y bicarbonato Mezclando vinagre y bicarbonato, puedes realizar una efectiva mezcla para destapar la bombilla de tu mate.

Como puedes ver, no todas las yerbas del mate son iguales. La elección del tipo de yerba es adecuado para evitar este tipo de problemas en la bombilla.

Cómo armar tu mate para evitar que se tape la bombilla