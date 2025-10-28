En un país donde los fenómenos climáticos extremos son frecuentes y pueden causar enormes daños, esta construcción convierte un riesgo natural en una oportunidad, demostrando cómo la tecnología puede trabajar junto a la naturaleza para generar energía renovable.

La mega construcción China que aprovecha la fuerza de los tifones para generar energía

Esta mega construcción no es un proyecto experimental: es un sistema cuidadosamente diseñado para resistir vientos de más de 300 km/h, típicos de los tifones más potentes que azotan las costas de China, y al mismo tiempo aprovechar su fuerza para producir energía eléctrica.