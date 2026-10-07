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Regulaciones digitales

La medida de OpenAI con ChatGPT en la Unión Europea que cambia el uso de la inteligencia artificial

OpenAI detrás de la popular herramienta anunció un cambio clave para sus usuarios en la Unión Europea

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
OpenAI implementa un sello estadístico invisible en los textos generados en la Unión Europea, llamado textGrain.

OpenAI implementa un sello estadístico invisible en los textos generados en la Unión Europea, llamado textGrain.

EFE/EPA/ Wu Hao

En el marco de las exigencias regulatorias fijadas por la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, la firma OpenAI confirmó una actualización estructural en sus sistemas. Durante las próximas semanas, la compañía comenzará a aplicar un sello estadístico invisible en los textos generados por sus herramientas principales, marcando un precedente en materia de trazabilidad y transparencia digital.

La iniciativa busca responder a las normativas comunitarias que obligan a las plataformas de inteligencia artificial a identificar el contenido sintético producido por sus modelos de lenguaje, evitando la desinformación y el uso no regulado en entornos sensibles, informó EFE.

La medida responde a la Ley de Inteligencia Artificial de la Uni&oacute;n Europea para identificar contenido sint&eacute;tico.

La medida responde a la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea para identificar contenido sintético.

Cómo funciona textGrain, el sello invisible en ChatGPT

El desarrollo técnico presentado por OpenAI introduce un algoritmo denominado textGrain, diseñado para dejar un rastro no perceptible a la vista humana pero detectable por software especializado:

  • Incrustación estadística sin alterar la calidad: la tecnología aplica una marca de agua basada en patrones estadísticos en la elección de palabras de ChatGPT y Codex, manteniendo el rendimiento habitual en las respuestas.
  • Despliegue exclusivo en la región: la medida se aplicará de forma automática a los usuarios de todos los planes dentro de la Unión Europea, mientras que para los desarrolladores globales de su API la función estará disponible de manera optativa.
  • Detector restringido a expertos: debido a posibles falsos positivos o alteraciones tras ediciones y traducciones, el detector de marcas de agua se entregará de forma controlada a investigadores y organizaciones auditadas.
  • Código abierto para la industria: la empresa prevé liberar la arquitectura de textGrain como código abierto para que otros desarrolladores de inteligencia artificial puedan adaptar y mejorar el sistema.

Un paso clave frente a la regulación global

Aunque este cambio no identifica la autoría ni la propiedad del contenido, representa una respuesta directa a las exigencias impuestas por la Unión Europea para categorizar el alcance de la inteligencia artificial. Con este despliegue, OpenAI sienta las bases de un estándar de auditoría que podría extenderse a otros mercados en el corto plazo.

FUENTE: EFE

En pocas palabras

  • OpenAI implementa marca de agua invisible en contenidos generados por IA para usuarios de la Unión Europea, cumpliendo con la Ley de Inteligencia Artificial.
  • La tecnología textGrain incrusta un patrón estadístico no perceptible que será detectable por software especializado.
  • La medida busca evitar desinformación y uso no regulado, con un detector que será entregado a investigadores y organizaciones auditadas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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