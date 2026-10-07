La medida de OpenAI con ChatGPT en la Unión Europea que cambia el uso de la inteligencia artificial

La iniciativa busca responder a las normativas comunitarias que obligan a las plataformas de inteligencia artificial a identificar el contenido sintético producido por sus modelos de lenguaje, evitando la desinformación y el uso no regulado en entornos sensibles, informó EFE.

La medida responde a la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea para identificar contenido sintético. EFE/ Ángel Colmenares

Cómo funciona textGrain, el sello invisible en ChatGPT

El desarrollo técnico presentado por OpenAI introduce un algoritmo denominado textGrain, diseñado para dejar un rastro no perceptible a la vista humana pero detectable por software especializado: