La marcha de Ni Una Menos se sintió en las calles de Mendoza con un grito por Agostina

Embed - Marcha Ni Una Menos

Las consignas que se escuchan en la marcha de Ni Una Menos

Ni una menos marcha 10 Mujeres mendocinas llevan carteles con las consignas de Ni Una Menos. Martín Pravata / Diario UNO

"¿Agostina está?", pregunta una de las activistas de Ni Una Menos, y la multitud responde "No está", esta es una de las consignas con las comenzó la marcha del 3J en Mendoza.

La misma joven, con un megáfono, delante de la bandera, grita: "Estamos cansadas de contar muertas, pedimos justicia" y continúa la marcha con la frase tradicional "Ni una menos, vivas nos queremos".

El movimiento de Ni Una Menos Mendoza pidió, además, llevar velas para armar el altar recordatorio de las mendocinas asesinadas que se armó en la plaza Independencia.

Ni Una Menos, un movimiento contra los femicidios que nació en las calles

El movimiento Ni Una Menos nació el 3 de junio de 2015, impulsado por la conmoción que generó el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años de la localidad santafesina de Rufino. La joven, que estaba embarazada, fue asesinada a golpes por su novio y enterrada en el patio de una vivienda.

Ni una menos marcha 6 Las calles del centro de Mendoza fueron escenario de la marcha de Ni Una Menos, este miércoles 3 de junio Martín Pravata / Diario UNO

El caso provocó una fuerte reacción social y derivó en una convocatoria masiva contra la violencia machista bajo la consigna "Ni Una Menos", que ese año reunió a cientos de miles de personas en las calles de todo el país y se convirtió en uno de los movimientos feministas más importantes de la historia reciente de Argentina.

Desde aquel junio del 2015, cada año las calles, plazas, espacios públicos del país se llena de mujeres reclamando por sus propias vidas y las de sus hijas, hermanas y amigas.

Los dos femicidios que conmovieron al país en las últimas semanas

El sábado 23 de mayo, en la ciudad de Córdoba se desarrollaban dos eventos populares al mismo tiempo: el partido entre River y Belgrano, y el recital de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado -la banda del Indio Solari- La policía estaba abocada a cuidar que en estos dos espectáculos no hubiera disturbios.

En ese panorama, Melisa Heredia fue a poner la denuncia por la desaparición de su hija Agostina Vega, de 14 años. La chica había salido cerca de las 22 de su domicilio, junto a su hermanito de siete años, dijo que ambos iban a la rotisería de su abuelo. El niño regresó, pero Agostina no.

Ni una menos marcha 9 El movimiento feminista Mumalá difundió que en Argentina durante el 2026, se han producido 105 femicidios. Martín Pravata / Diario UNO

A medida que fueron pasando las horas, la madre se preocupó y ya habiendo agotado todas las llamadas y contactos con sus amigas, fue a la comisaría a denunciar. En ese momento no pudo poner la denuncia y comenzó a buscarla por su cuenta.

La ausencia de Agostina se prolongó, su teléfono dejó de funcionar y una de sus amigas le contó a Melisa que Agostina había ido a reunirse con una ex pareja de ella, Claudio Barrelier, porque el hombre prometió que prepararían un regalo para ella.

Después de varios allanamientos, de imágenes de las cámaras de seguridad que mostraron a Agostina en la casa de Barrelier, del testimonio de un remisero que dijo haberla llevado hasta el domicilio del imputado, y de la desesperación de su familia, la policía dio con los restos de la niña, cuyo cuerpo fue seccionado. Se encontraban enterrados en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

La policía de Córdoba tardó una semana en dar con el cuerpo de Agostina Vega y recién en ese momento comenzaron las pericias sobre el cadáver. Barrelier está preso y arriesga una condena a cadena perpetua.

Ni una menos marcha 2 Los rostros de las mujeres muertas por femicidios en Mendoza. Martín Pravata / Diario UNO

En el caso de Dulce Candia, la chica desapareció de su domicilio en Misiones el 17 de mayo, mientras se encontraba con su hermana. En tanto, su madre cuidaba a su padre, que estaba internado. Dulce salió de su casa, diciendo que iba a una iglesia y nunca regresó.

El viernes 22 de mayo, la policía encontró el cuerpo de Dulce en un pozo ciego de una obra en construcción del barrio El Tucán, en la ciudad de Eldorado.

Así, Argentina pasó en 10 días por dos femicidios de adolescentes que provocaron que mujeres del país entero, con la ciudad de Mendoza incluida, salieran a marchar junto al movimiento Ni Una Menos.