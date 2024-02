La marca de lavandina que no debes comprar porque está prohibida por ANMAT y puede ser peligrosa para tu familia

De acuerdo con un boletín oficial publicado por la ANMAT informó que se dejarán de vender un producto de limpieza a nivel nacional. Según la nota N° 884/2023 el Departamento de Control de Mercado confiscó unos productos relacionados con una marca de lavandina listas para su distribución. Sin embargo, gracias a la intervención conjunta con la Fiscalía Penal, contravencional y de Faltas N° 11, se logró detectar una falla sobre el rotulado.

Con mayor detalle sobre el comunicado emitido por la ANMAT, se trata de la marca de lavandina conocida como “Full Clean”. Se trata de un producto de limpieza del que no se encontró un registro que certifique su comercialización y legitimidad legal. Debido a esto, el organismo dispuso lo siguiente: “"Prohíbese el uso, la comercialización, la distribución en todo el territorio nacional, en plataformas de venta electrónica y la publicidad de todos los lotes del producto: “Full Clean. LAVANDINA. RNE Nº:020048496. RNPUD: EX-2020-54291874. HAB MUN Nº: 3818 – R – 1999. INDUSTRIA ARGENTINA”.

Diseño portada - 2024-02-10T160019.443.jpg

Sin embargo, al recurrir al Registro Nacional de Establecimiento (RNE) se descubrió que la marca de lavandina Full Clean pertenecía a la firma Multimax 5 S.A. Al no contar con un registro fehaciente en la ANMAT, dicha compañía tuvo una reunión con el Servicio de Domisanitarios donde declaró no tener conocimiento ni relación con este producto de limpieza. Además de no tener los datos del personal de esta marca, el organismo de salud dispuso su total prohibición a la venta a fin de proteger la salud de las personas.