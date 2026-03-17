La lluvia transforma el desierto más seco del planeta Tierra en un mar de flores después de 10 años

Este fenómeno, conocido como “desierto florido”, depende de lluvias inusualmente abundantes en la región. En condiciones normales, Atacama recibe menos de 15 milímetros de agua al año en su zona central. Pero cuando las precipitaciones superan este promedio, las semillas que han permanecido latentes durante años encuentran humedad suficiente para germinar.

Desierto de atacama flores (2)

Importancia de la de esta flores en pleno desierto

Flores como lilas, amarillas y naranjas de distintas especies endémicas cubren el suelo, transformando el paisaje árido en un espectáculo natural que dura apenas unas semanas, hasta que el sol intenso y la escasez de agua vuelven a imponer su dominio.

El fenómeno no solo es un espectáculo visual, sino un indicador ecológico valioso. Permite estudiar la resiliencia de plantas que han desarrollado estrategias únicas para sobrevivir décadas en condiciones extremas, y también ofrece alimento temporal para insectos y aves que habitan la región. Para la comunidad local y los visitantes, el desierto florido es un recordatorio de que incluso los ecosistemas más inhóspitos pueden reaccionar y florecer si se cumplen las condiciones adecuadas.

El evento ocurre con cierta periodicidad, pero no cada año. A veces pasan diez años o más entre episodios significativos de floración, lo que lo convierte en un fenómeno raro y esperado con ansiedad por científicos y turistas. La combinación de lluvias inusuales, temperatura moderada y suelos ricos en minerales da lugar a este espectáculo efímero, que es a la vez un fenómeno biológico y un evento cultural que atrae a fotógrafos, investigadores y viajeros de todo el mundo.