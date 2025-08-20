Inicio Sociedad Leyes
La ley del lobizón: el séptimo hijo es ahijado del presidente y recibe una beca de estudios y alimentaria

Según esta ley, si eres el séptimo hijo de tu familia, podrías convertirte en el ahijado de presidente y recibir grandes beneficios

Por Luciana Biondo Torres [email protected]
En el caso de las mujeres, la superstición dice que, si solo tienen hermanas, se convertirá en una bruja

No muchas personas conocen la existencia de esta ley y cuál es su origen. Esta proviene de un mito, beneficia a todo aquel que sea el séptimo hijo varón en una familia, ya que el presidente comenzará a ser el padrino y recibirá una beca de estudios y alimentaria.

El origen de la ley

Todo tiene origen del mito del Hombre lobo que en Argentina fue llamado el mito del “Lobizón”. Ello provino de la Rusia de los zares donde existía el mito de que el séptimo hijo de una familia de 7 hijos varones, sería un hombre lobo. Así como también la séptima hija proveniente de una familia de 7 hijas mujeres sería una Vid'ma (bruja).

Desde la época de Catalina La Grande, se otorgaba el padrinazgo imperial que brindaba mágica protección y un premio de reconocimiento a los niños. El mito llegó a Argentina junto con los inmigrantes provenientes de Rusia.

Los aspirantes a recibir el Padrinazgo/ Madrinazgo Presidencial tendrán derecho al beneficio, aun cuando el bautismo religioso no fuere el católico según la ley

Esta creencia estuvo tan extendida que los séptimos hijos eran abandonados, cedidos en adopción o asesinados. En 1907 nace la tradición del padrinazgo presidencial cuando Enrique Brost y Apolonia Holmann, una pareja alemana que había estado radicada en Rusia, dan a luz a su séptimo hijo varón, José Brost, el 8 de octubre de 1907 en Coronel Pringles.

La pareja le pide, mediante una carta, al entonces al presidente de la República, José Figueroa Alcorta que apadrinara a su hijo, estableciéndose así la tradición que se encargaría de romper el hechizo, así como también logró finalizar con el abandono de niños.

Cuáles son los beneficios

A través del decreto 1416/2009 de “ Padrinazgo Presidencial”, se establece que el matrimonio que de a luz al séptimo hijo o hija de una prole del mismo sexo (deben ser siete hijos varones o siete hijas mujeres), pueden optar por el padrinazgo “moral” del Presidente de la Nación.

Hoy la realidad es otra, hay pocas familias que posean siete hijas o hijos del mismo sexo

El presidente de la Nación otorgará, una medalla de recordatoria, un diploma y una beca de estudios de carácter asistencial destinada al ahijado para contribuir en su alimentación y educación.

La intención del presente proyecto es lograr cobijar a las familias numerosas, otorgándoles un reconocimiento Presidencial, una medalla de oro y darles la posibilidad de acceder a las becas de estudio que marcan las leyes que regulan la materia. Argentina es el único país en el cual existe esta ley.

