La ley del lobizón: el séptimo hijo es ahijado del presidente y recibe una beca de estudios y alimentaria

lobo argentina Los aspirantes a recibir el Padrinazgo/ Madrinazgo Presidencial tendrán derecho al beneficio, aun cuando el bautismo religioso no fuere el católico según la ley

Esta creencia estuvo tan extendida que los séptimos hijos eran abandonados, cedidos en adopción o asesinados. En 1907 nace la tradición del padrinazgo presidencial cuando Enrique Brost y Apolonia Holmann, una pareja alemana que había estado radicada en Rusia, dan a luz a su séptimo hijo varón, José Brost, el 8 de octubre de 1907 en Coronel Pringles.

La pareja le pide, mediante una carta, al entonces al presidente de la República, José Figueroa Alcorta que apadrinara a su hijo, estableciéndose así la tradición que se encargaría de romper el hechizo, así como también logró finalizar con el abandono de niños.

Cuáles son los beneficios

A través del decreto 1416/2009 de “ Padrinazgo Presidencial”, se establece que el matrimonio que de a luz al séptimo hijo o hija de una prole del mismo sexo (deben ser siete hijos varones o siete hijas mujeres), pueden optar por el padrinazgo “moral” del Presidente de la Nación.

familia Hoy la realidad es otra, hay pocas familias que posean siete hijas o hijos del mismo sexo

El presidente de la Nación otorgará, una medalla de recordatoria, un diploma y una beca de estudios de carácter asistencial destinada al ahijado para contribuir en su alimentación y educación.

La intención del presente proyecto es lograr cobijar a las familias numerosas, otorgándoles un reconocimiento Presidencial, una medalla de oro y darles la posibilidad de acceder a las becas de estudio que marcan las leyes que regulan la materia. Argentina es el único país en el cual existe esta ley.