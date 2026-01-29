La legalización de documentos en Mendoza será solo online desde febrero: qué trámites abarca

Certificados analíticos y de estudios emitidos por el Gobierno provincial

Certificados provisorios universitarios

Constancias judiciales

Títulos provisorios de todos los niveles

Partidas de nacimiento

Actas de matrimonio (con una vigencia máxima de seis meses)

Actas de defunción

Sentencias y declaratorias de herederos

El trámite se realiza completamente por internet y se habilita de lunes a viernes, de 8 a 20. El objetivo es que el ciudadano no tenga que trasladarse ni presentar documentación en papel, salvo en casos puntuales donde una institución exija expresamente el soporte físico.

Trámites digitales El Ministerio Público Fiscal va a digitalizar trámites sencillos, como la solicitud de partidas de nacimiento y defunción.

Cómo pedir una legalización online paso a paso

Para legalizar un documento firmado digitalmente, primero hay que contar con el archivo en formato digital, ya sea PDF o JPG. Luego se debe abonar el código 010 correspondiente al trámite y completar un formulario online. Si se necesita legalizar más de un documento, se debe realizar un formulario por cada uno.

El acceso se hace desde la web oficial del Poder Judicial de Mendoza, ingresando al Portal de Servicios a la Ciudadanía y eligiendo la opción “Legalización de Documentos”. Allí se inicia el trámite, se cargan los datos solicitados y se adjunta el archivo. Una vez confirmado, el documento se devuelve legalizado en un plazo aproximado de 24 horas.

En los casos en que el organismo receptor solicite una copia en papel, el sistema otorga un turno para retirar el documento de forma presencial.

Cómo solicitar el permiso de viaje a menores en el Gran Mendoza

Las autorizaciones de viaje para menores ya podían iniciarse online desde septiembre del año pasado, pero desde el 2 de febrero el trámite será exclusivamente virtual para quienes vivan en el Gran Mendoza. Esto significa que ya no se podrá iniciar de forma presencial.

De todos modos, el proceso no es completamente digital: una vez cargada la documentación y el pago, los progenitores o tutores deben concurrir a firmar ante un funcionario judicial, ya que la certificación de firmas sigue siendo presencial. Las oficinas funcionan en San Martín 322, Ciudad, y el tiempo estimado del trámite no supera los 15 minutos.

El trámite comienza en la web del Poder Judicial, dentro del Portal de Servicios a la Ciudadanía, en la opción “Autorización de viaje a menores”. Primero se cargan los datos del menor a partir de su DNI. El sistema completa automáticamente la información, aunque puede requerir que se ingrese manualmente el CUIL.

Luego se cargan los datos de los progenitores o del tutor legal. En el caso de menores de 13 años, es obligatorio designar un adulto responsable que viaje con el niño. También se debe indicar el destino —hasta un máximo de tres— y el plazo de validez del permiso, que varía según la edad del menor.

Finalmente, se suben las fotos del DNI del menor y de los adultos responsables, una partida de nacimiento actualizada y los comprobantes de pago de los códigos correspondientes. Una vez validada la documentación, la oficina de Legalizaciones informa por correo electrónico el día y horario para firmar y retirar la autorización.

Fuente: Ministerio Público Fiscal