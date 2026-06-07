La isla en Estados Unidos controlada por Venezuela que podría pasar pronto a un donante de Trump

La pequeña isla de Nueva Jersey, controlada por Venezuela, podría pasar pronto a un donante de Trump

Durante décadas, la isla fue utilizada para almacenamiento y actividades vinculadas al petróleo. Su propietario histórico es CITGO Petroleum Corporation, una filial de la estatal venezolana PDVSA. Desde principios del siglo XX, la isla estuvo asociada a operaciones industriales, dejando atrás etapas agrícolas y hasta planes urbanos que nunca se concretaron. Con el tiempo, su valor cambió, dejó de ser un espacio productivo para convertirse en un terreno con potencial ambiental, rodeado de proyectos de preservación.

En 2009, CITGO anunció la intención de donar la isla al estado de Nueva Jersey para transformarla en una reserva natural. Sin embargo, esa transición nunca se completó plenamente. Se estableció una conservación parcial a través del New Jersey Natural Lands Trust, con la idea de proteger el ecosistema y limitar el desarrollo. Aun así, la propiedad formal siguió vinculada a la estructura corporativa de CITGO.

isla Petty (2)

La disputa silenciosa por Petty Island

El escenario cambió radicalmente en los últimos años. Debido a disputas legales internacionales y reclamos de acreedores contra Venezuela, un tribunal en Estados Unidos autorizó la venta de activos vinculados a PDVSA para cubrir deudas multimillonarias. Dentro de ese proceso se incluye CITGO, lo que abre la puerta a un cambio total de control.

Uno de los potenciales compradores es Amber Energy, una firma asociada al fondo Elliott Investment Management, dirigido por el inversor Paul Singer. Este último es conocido por su influencia en la política estadounidense y por ser donante de figuras del Partido Republicano, incluido el entorno de Donald Trump. Si la transacción se concreta, activos de CITGO, incluida la isla Petty, podrían pasar a nuevas manos privadas. El caso sigue en disputa legal, con apelaciones y tensiones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos.