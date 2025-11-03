La intimidad del bautismo de Guillermina, la hija de Gisela Campos

Bautismo de la hija de Gisela Campos, Guillermina - Los padres Gisela y Gabriel Ronchi junto a los padrinos Marcelo Campos y Paula Ronchi Los papás de "Guille", Gisela y Gabriel, junto a los padrinos de bautismo, Marcelo Campos y Paula Ronchi. Foto: Gentileza Vero Spinelli Fotografia/Aureo Studio

Los padrinos de bautismo de "Guille" son Paula Ronchi, sobrina del papá de la beba, y el hermano de la conductora Marcelo Campos.

"Guille" cumplirá su primer año de vida el próximo 28 de enero. Así que Gisela Campos tendrá todo este tiempo para organizar el festejo, una vez la beba ya esté bautizada. Ese día la conductora y periodista pondrá el broche de oro a un año inolvidable en su vida, guardado en su memoria quizás como el más importante ya que cumplió su mayor sueño: ser mamá.

Un amigo de Gisela Campos bautizó a su hija

La sorpresa que emocionó a "Gise" y a los asistentes se dio al iniciar la ceremonia religiosa en la que fue bautizada "Guille" sola. Resulta que el sacerdote que presidió el bautismo es un amigo íntimo de la periodista que viajó especialmente para este sacramento cristiano.

El padre Alejandro Squizziatto es párroco de Tupungato y "un amigo mío del alma que vino a bautizarme a la gorda, como siempre lo habíamos soñado", contó aún emocionada Gisela Campos. El bautismo se realizó en en la Iglesia Nuestra Señora del Tránsito en Lunlunta, la tarde del domingo 2 de noviembre.

Bautismo de la hija de Gisela Campos, Guillermina El padre Alejandro Squizziatto es párroco de Tupungato y vino a bautizar a Guillermina ya que es muy amigo de su mamá, Gisela Campos. Foto: Gentileza Vero Spinelli Fotografia/Aureo Studio

"Yo siempre le dije que si algún día tenía un hijo o una hija, yo quería que él la bautizara o lo bautizara; y bueno, finalmente se dio eso, fue muy emocionante para los dos poder estar compartiendo ese momento tan esperado en mi vida y que siempre lo habíamos hablado", expresó la conductora de El Siete.

Un bautismo con la sensibilidad de Gisela Campos

La celebración de bautismo de la hija de Gisela Campos se dio luego en el Espacio Olivos, un salón ubicado en Cruz de Piedra que le brindó a la mamá lo que ella buscaba: intimidad y calidez a la vez.

El papá de "Guille", Gabriel Ronchi, también vivió una experiencia llena de emociones acompañado por su familia y amigos, compartiendo junto a Gisela un momento único para su pequeña hija Guillermina.

Gisela Campos en el bautismo de su hija Guillermina Familiares y amigos de los papás de Guillermina asistieron al bautismo este domingo en una iglesia de Lunlunta. Foto: Gentileza Vero Spinelli Fotografia/Aureo Studio

Una paleta de colores pasteles, súper delicada, se destacó en la decoración así como en el vestuario de las protagonistas: Guillermina y Gisela. Para la beba, la periodista de El Siete eligió un vestido blanco, con sandalias al tono y una vincha trenzada. Mientras que ella optó por un conjunto sastre de impoluto blanco que combinó con una musculosa de seda apenas un tono más oscuro.

En el ingreso al salón los invitados se encontraron con una gigantografía de la pequeña Guillermina, rodeada de globos, mariposas y flores en tonos rosa, crema y blanco.

Los invitados al bautismo de la hija de Gisela Campos

Entre los presentes, además de la familia de Gisela Campos asistieron sus colegas, amigas de la infancia y compañeros del programa como el pastelero Gerardo Domínguez y el chef Flavio Eglez.

"Fue una ceremonia muy bonita. Fue el bautismo solo de Guillermina. Es una bendición tan grande esta criatura en mi vida... fue un momento único en la vida para mí y para Gabriel, el papá de Guille que es excepcional, ambas familias así como nuestros amigos estaban emocionados como nosotros porque nos acompañaron desde el primer momento", destacó la conductora de El Siete.

Bautismo de Guillermina la hija de Gisela Campos "Guille", la hija de Gisela Campos, posando entre globos en su bautismo. Foto: Instagram

Todavía sensibilizada por el momento que vivió el domingo, la virreina nacional de la Vendimia 2005 y madre primeriza agradeció "por tanto amor y tanto cariño que nos manifestaron en las redes también, además esta niñita recibió regalos por todos lados, todavía no terminamos de abrirlos a todos", concluyó.