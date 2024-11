La historia de una mendocina que se muestra al mundo con su dispositivo Tobii, similar de Bullrich

Embed

Hace seis meses que la joven de Tunuyán está utilizando este dispositivo que le prestó la Fundación Ian, representante de Tobii Dynavox en Argentina, el mismo que utiliza Esteban Bullrich en su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. El aparato, extremadamente costoso, incluye métodos y tecnologías diseñados para ayudar a las personas con discapacidades en el habla o comunicación. Estas herramientas le permiten a Ana superar barreras y conectarse con su audiencia.

“Tobii internacional va tomando ejemplo de personas de todo el mundo para difundir el uso y esta vez me tocó a mí”, señaló Ana, para agregar que su aparato tiene varias horas de autonomía y lo lleva colgado de su silla de ruedas.

anita.jpg Anita y su dispositivo, que le permite comunicarse. Foto: Gentileza Ana Gómez

“Es extremadamente costoso. Prefiero no mencionar el valor, pero es inaccesible. Espero poder tener el mío algún día, lo tengo tramitado en mi obra social hace 8 años”, sostuvo.

La vida de Ana Gómez

El diagnóstico de Ana, desde el momento de su nacimiento, es parálisis extrapiramidal de los núcleos de la base del cerebelo. Y aunque tuvo que afrontar dificultades y obstáculos, lleva la vida lo más normal que puede y con varias terapias.

Su condición no le impidió graduarse como comunicadora social en 2021. Pese a todas las barreras y hoy a los 29 años, asegura que supo salir adelante. En Tunuyán trabaja en una radio y es figura en el diario digital 100metros.com.ar, una edición vinculada al turismo.

Ana Gómez estudió la tecnicatura en Comunicación Social en IES 9-015 de La Consulta, San Carlos.

► TE PUEDE INTERESAR: Ulpiano Suarez firmó el convenio fundacional de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial

“Mi cerebro funciona muy bien, pero la información que manda a mi cuerpo, al pasar por el cerebelo, la distorsiona o directamente no llega, por eso no puedo hablar, caminar, mover bien mis miembros. Es como si tuviera un cable cortado que no permite llegar la información”, había explicado tiempo atrás en una entrevista periodística.

Hasta antes de tener acceso al Tobii se comunicaba a través de una computadora que transmite verbalmente lo que ella escribe.

Ana, además, fue distinguida y premiada en reiteradas ocasiones. En 2015 por la Junior Chamber International y la Cámara Argentina de Comercio por sus logros, que le dio el pase para la instancia nacional de los premios TOYP 2015 en los que también recibió un galardón. En 2016 la joven fue distinguida por la Cámara de Diputados.