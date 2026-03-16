Hay historias que parecen desafiar las leyes del tiempo, del cuerpo y del espíritu, la de Madonna Buder es una de ellas. Esta monja estadounidense, conocida en el mundo entero como la “Monja de Hierro”, no siempre imaginó que su vida religiosa y su vida atlética terminarían entrelazadas en una misma senda de entrega y superación.
Nacida en St. Louis, Missouri, en 1930, Marilyn Dorothy Buder abrazó la vida religiosa a los 23 años, ingresando en la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Allí vivió décadas dedicada a la comunidad y al servicio. Sin embargo, fue recién a los 48 años que esta mujer encontró un nuevo camino de transformación.
La historia de la monja que comenzó a correr a los 48 años y hoy es la mujer más grande en terminar triatlones
Tras escuchar a un sacerdote hablar sobre cómo el running podía equilibrar cuerpo, mente y espíritu, decidió salir a trotar por primera vez. Aquella simple decisión encendió una chispa que cambiaría su vida para siempre. Correr no era solo un ejercicio físico, sino una forma de armonizar su fe con su cuerpo, su determinación con su alma.
Poco después, incentivada por quienes la rodeaban, la monja se propuso un desafío mayor, entrenar para un triatlón, un deporte que combina natación, ciclismo y carrera a pie. La exigencia era enorme, pero su voluntad lo era aún más. Con disciplina y constancia, transformó lo que comenzó como una curiosidad en una carrera deportiva que la llevaría a competir durante décadas.
De la clausura al triatlón: la monja que empezó a correr a los 48 años
A los 55 años completó su primer Ironman, la prueba de triatlón más exigente del mundo, que suma kilómetros de nado, pedal y maratón en un solo día y desde entonces no dejó de intentarlo. A lo largo de más de 30 años, Buder compitió en más de 325 triatlones, incluidos al menos 45 Ironman, convirtiéndose en símbolo viviente de que los límites están más en nuestra mente que en nuestro cuerpo.
Su historia tomó un giro aún más histórico cuando, ya pasada la barrera de los 80 años, siguió cruzando líneas de llegada. En 2012, con 82 años, la monja Madonna Buder estableció el récord como la mujer de mayor edad en completar un Ironman, una marca que quedó grabada en la memoria del deporte y la motivación humana.
Para esta monja, atleta y mujer, cada paso fue una pequeña victoria contra el miedo, cada brazada una confirmación de que la vida puede reinventarse a cualquier edad, y cada kilómetro recorrido un testimonio de fe, disciplina y amor por la aventura.