La historia de la monja que comenzó a correr a los 48 años y hoy es la mujer más grande en terminar triatlones

Poco después, incentivada por quienes la rodeaban, la monja se propuso un desafío mayor, entrenar para un triatlón, un deporte que combina natación, ciclismo y carrera a pie. La exigencia era enorme, pero su voluntad lo era aún más. Con disciplina y constancia, transformó lo que comenzó como una curiosidad en una carrera deportiva que la llevaría a competir durante décadas.

Marilyn Dorothy Buder (2)

De la clausura al triatlón: la monja que empezó a correr a los 48 años

A los 55 años completó su primer Ironman, la prueba de triatlón más exigente del mundo, que suma kilómetros de nado, pedal y maratón en un solo día y desde entonces no dejó de intentarlo. A lo largo de más de 30 años, Buder compitió en más de 325 triatlones, incluidos al menos 45 Ironman, convirtiéndose en símbolo viviente de que los límites están más en nuestra mente que en nuestro cuerpo.

Su historia tomó un giro aún más histórico cuando, ya pasada la barrera de los 80 años, siguió cruzando líneas de llegada. En 2012, con 82 años, la monja Madonna Buder estableció el récord como la mujer de mayor edad en completar un Ironman, una marca que quedó grabada en la memoria del deporte y la motivación humana.

Para esta monja, atleta y mujer, cada paso fue una pequeña victoria contra el miedo, cada brazada una confirmación de que la vida puede reinventarse a cualquier edad, y cada kilómetro recorrido un testimonio de fe, disciplina y amor por la aventura.