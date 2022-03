eugenio-chistiakov (1).jpg Evgeny Chistiakov es declarado vencedor de un combate realizado en Mendoza, y el árbitro Oscar Sosa le levanta la mano. El pugilista combatió por cuatro años en nuestro medio.

Chistiakov completó sus estudios de Derecho y egresó de la Yaroslav Mudryi National Law University. Precisamente cuando se recibió, decidió tomarse unas vacaciones y se vino a nuestra provincia (aquí tiene abuelos paternos) “Cuando me recibí mi papá me regaló el viaje para visitar a mis abuelos en Mendoza. Estuve un tiempo en Rusia, y me vine a lo de mis abuelos paternos, que viven en Guaymallén desde hace 22 años, Mi abuelo es gerente de un hotel-casino y mi abuela es jubilada".

Apenas llegó a Mendoza quiso competir en el boxeo mendocino y se puso en contacto con la Federación Mendocina de Box. Allí conoció a Sergio Carreño y comenzó a entrenar con el ex campeón Juan Domingo Corradi, cuando el púgil apenas hablaba castellano, y el Profe apenas escuchaba. Luego pasó a entrenar con Roberto Alaniz, cuando éste estaba junto a José Castillo en el club Guillermo Cano.

Se le preguntó si había intentado validar su título, y dijo: "Sí, pero tenía que estudiar dos años más, y la verdad es que no sé si me voy a quedar ese tiempo. El país está muy inestable. Hay muchos países que están abriendo sus fronteras para recibir a los ucranianos. Así que estoy viendo la posibilidad de irme a Canadá a probar", confesó.

"No va a ser fácil adaptarse, pero tengo muchos conocidos de mi papá allá, que me van a ayudar en los primeros tiempos", dijo sobre su posible partida a Norteamérica.

eugenio-chistiakov-potrerillos-01 (2).jpg Evgeny (se pronuncia Euyín) se enamoró del clima y la gente de Mendoza, y dice casi no extrañar a su Ucrania natal, hoy invadida y en guerra con Rusia.

Su familia, inmersa en una guerra

Es de público conocimiento que su país está en guerra con Rusia desde y eso es un tema muy serio. "Estoy bien, pero un poco preocupado. Allá tengo a mi papá y a mis abuelos, que viven en la parte Oeste del país, óblast (provincia) de Zakarpatia, cerca de las fronteras con Eslovaquia, Hungría y Polonia, y ahí está tranquila la situación por ahora. Sí tienen algunos problemas con la energía, pero no de comida", detalló el deportista.

Esperemos que esta guerra se termine pronto, pero no creo que Putin vaya a renunciar tan rápido Esperemos que esta guerra se termine pronto, pero no creo que Putin vaya a renunciar tan rápido

La situación en su país natal se complica día a día, y son más de un millón los ucranianos que escapan. Requerido sobre si su familia emigraría, manifestó: "Mi papá no puede emigrar, tiene 49 años, y los hombres, hasta los 60 años no pueden salir del país. Todavía no lo han incorporado al ejército porque hay muchos voluntarios y no hay tantas armas. Además tiene varios negocios y trata de atenderlos".

eugenio-chistiakov-ucrania-03.jpg Egresado. Chistiakov posa con compañeros de estudios luego del acto de colación al finalizar su carrera de Derecho en Ucrania.

Respecto a la agresión rusa, basándose en que se trata de un plan de Putin de hacer una “guerra rápida”, dijo: “No le salió tan fácil, no se esperaba tanta resistencia", dijo orgulloso de la lucha que está dando el ejército ucraniano el deportista.

"Es irónico, pero mi mamá se fue hace unos años, luego de separarse de mi papá, a trabajar y vivir en Rusia. Me cuenta que no lo pasa nada bien, y que la situación económica es mala. Le he dicho que se vaya a otro país de Europa", agregó el deportista que actualmente hace mountain bike en nuestras montañas.

Muchos deportistas ucranianos que estaban en el exterior retornaron para tomar las armas en defensa de su tierra. Entre ellos hay púgiles campeones mundiales, como los hermanos Vasily y Wladimir Klishtko, Vasyl Lomachenko, u Oleksandr Usyk. Consultado sobre si él seguirá los pasos de ellos , Chistiakov dijo: "La verdad que no, no tengo instrucción militar, ya que el servicio militar, que dura un año, se hace a los 18 años, y en ese momento estaba estudiando, y al terminar me vine acá. Además, tengo otros planes para mi vida. Tengo muchos amigos que están peleando y temo por ellos".

Sobre su visión del conflicto entre Ucrania y Rusia, que no es algo nuevo, señaló: "Yo nací en el año ’94 y no había tanto problema (la desintegración de la URSS, donde estaba Ucrania, fue en 1991) porque siempre hubo presidente puesto desde Rusia, pero desde 2004 ya hubo un presidente con visión más europea y comenzó este problema".

"Tengo muchos amigos de Ucrania y de Rusia, y nadie sabe por qué esta guerra, es pura política", sumó el ucraniano-mendocino.

Consultado sobre la nostalgia, manifestó: "Me gusta el clima de Mendoza, me gusta que no sea tan frío, mucho sol. De Ucrania no extraño muchas cosas, estoy bien acá. Cuando he ido de visita allá, me aburría a las dos semanas, vivía en una ciudad muy chica", concluyó Evgeny Chistiakov, el amante del boxeo que por más de cuatro años compitió en nuestra tierra, de la que se enamoró.